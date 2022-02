Arla keert nabetaling van 207 miljoen euro uit

NIJKERK – De coöperatieleden van Arla Foods ontvangen 1,62 eurocent extra per geleverde kilogram melk in 2021. Het totaalbedrag dat Arla als nabetaling en individuele consolidering uitkeert is 207 miljoen euro. De overige winst over 2021 wordt in het bedrijf geconsolideerd als eigen vermogen en voor toekomstige investeringen.