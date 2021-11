Arla lanceert nieuwe duurzaamheidsstrategie

NIJKERK – Zuivelbedrijf Arla onthult het vijfjaarplan waar de nadruk komt te liggen op duurzame zuivelproductie en een verantwoordelijke groei van het bedrijf. De komende vijf jaar gaat het bedrijf investeringen met 40 procent te verhogen naar € 4 miljoen waarbij de focus ligt op duurzaamheid, digitalisering, nieuwe productietechnologieën en productontwikkeling. Daarnaast wordt het dividend naar € 1 miljard verhoogd om boeren te ondersteunen in hun route naar duurzaamheid.

Het bedrijf verwacht de komende vijf jaar een groei in de zuivelmarkt van 2 procent per jaar. Deze verwachting komt voort uit de voorspelling dat in het Midden-Oosten, Afrika en de Azië-Pacific-regio de groeiende bevolking zorgt voor een stijgende vraag naar zuivelvoeding. In Europa is een groeiende vraag naar producten die voldoen aan de behoeften op het gebied van gezondheid, gemak, duurzame productie en welzijn.

Broeikasgassen

Arla heeft het doel om broeikasgassen in 2030 terug te dringen van 30 procent opgehoogd naar 63 procent. Dit willen ze behalen door snel om te schakelen naar groene elektriciteit, fossielvrije vloten en het gebruik van recyclebare verpakkingen.

Investeringen

In 2020 heeft Arla haar positie als marktleider in Noord-Europa, het Verenigd Koninkrijk en het Midden-Oosten versterkt met de merken Arla, Lurpak, Castello, Puck en Starbucks. De komende vijf jaar wil het bedrijf jaarlijks haar bekendste merken 3 à 4 procent laten groeien door te investeren in categorie-innovatie en -ontwikkeling, nieuwe productietechnologieën en schaalvergroting van de toeleveringsketen. Daarnaast zal het naar aanleiding van verstedelijking en hogere inkomens van de consument de e-commercecapaciteit uitbreiden om zo de online kanalen van klanten te ondersteunen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops