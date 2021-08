Arla publiceert positieve halfjaarcijfers

VIBY – Arla Food sluit de eerste helft van 2021 af met een omzetgroei van 1,2 procent, wat neerkomt op ruim 5,4 miljard euro. Met deze uitkomsten stelt het zuivelconcern haar verwachtingen voor heel 2021 naar boven bij, naar een volumegroei van 3 tot 4 procent.

De omzetstijging wordt voornamelijk aan de stijgende verkoop in de retail toegeschreven. Arla betaalde melkveehouders 0,386 cent per kilogram, dat is 1,60 euro meer dan de eerste helft van het jaar.

Starbucks

Het portfolio van de zuivelfabrikant werd uitgebreid, met aan de kop Starbucks ready drinks. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika steeg het portfoliovolume met 42 procent. Groei was in alle markten zichtbaar, deels gedreven door distributiewinsten in de retail en de introductie van nieuwe producten.

Duurzaamheid

De multinational heeft ook ingezet op duurzaamheid over de gehele keten. Door onder andere in te zetten op hernieuwbare energie, recyclebare verpakkingen en in financiering. Verder wordt er aandacht besteedt aan groene investeringen en het afsluiten groene elektriciteit certificaten.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops