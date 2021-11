Asda introduceert biertap op de winkelvloer

LEEDS – Voor het eerst kunnen Britse consumenten bier tappen in de supermarkt, laat de formule weten. De drank kan worden vervoerd in een herbruikbare glazen beugelfles van één of twee liter en komt in twaalf smaken.

De verschillende bieren, die nu enkel nog per tap verkrijgbaar zijn in de winkel in Milton Keynes, worden regelmatig vervangen voor andere smaken. Medewerkers van Asda vullen de flessen, die opnieuw kunnen worden gebruikt voor het bier van de tap, maar ook worden ingeleverd voor statiegeld.

Speciaalbier en ciders

De Britse formule werkt voor dit experiment samen met Craft on Draft. De specialist in speciaalbieren en ciders kiest voor minder bekende bieren van kleine, lokale brouwerijen, die meestal minder goed verkrijgbaar zijn voor de consument en al helemaal niet in kleine hoeveelheden. Op dit moment is de tap gevuld met o.a. de Pornstar Martini IPA van Redchurch Brewery en de Chew Chew Salted Caramel Milkstout van Fallen Brewing. Een liter speciaalbier of cider kost tussen £ 5,90 en £ 8,20 (tussen € 7 en € 10). Naast de eerder genoemde bieren en ciders zullen ook enkele laag- en non-alcoholische bieren van de tap verkrijgbaar zijn. De dranken zullen ook in blik worden verkocht, bij wijze van kerstcadeau.

Duurzaam

Senior director of business development and strategic partnership Matt Harrison: “Als onderdeel van onze strategische samenwerkingen willen we nieuwe en interessante concepten naar de winkelvloer brengen die onze klanten nog niet eerder hebben gezien – en Craft on Draft is daarvan een fantastisch voorbeeld.” Ook benoemt hij het duurzaamheidsaspect van dit concept: “Het feit dat de flessen hervulbaar zijn geeft consumenten de kans een nieuw drankje te ontdekken en helpt ze tegelijkertijd iets duurzamer te shoppen in onze winkel in Milton Keynes.”

Afhankelijk van het succes van deze pilot zal het concept komend jaar worden uitgerold in meerdere supermarkten en met nieuwe smaken.

Bron: Levensmiddelenkrant