Asda: pilot leeftijdsverificatie bij zelfscankassa’s

LEEDS – De Britse formule Asda zegt de eerste supermarkt te zijn die een geautomatiseerde leeftijdsverificatie-oplossing bij de zelfscankassa’s uitprobeert. Medewerkers hoeven hierdoor niet meer de leeftijd te checken van jonge klanten die alcohol willen aanschaffen.

De retailer heeft aangekondigd de technologie als eerste in de winkels in Pudsey en Stevenage uit te proberen. Klanten die alcohol willen kopen hoeven hier alleen naar een camera te kijken. Het systeem maakt vervolgens een inschatting van de leeftijd van de klant. Concludeert het dat de klant jonger dan 25 jaar is, dan wordt alsnog gevraagd om een bewijs van zijn of haar leeftijd. De klant kan dat doen met een app van Yoti of Post Office EasyID. Klanten die liever geen gebruik maken van de nieuwe technologie kunnen ‘gewoon’ hun legitimatiebewijs aan een supermarktmedewerker tonen.

Privacy

De proef wordt gedaan in samenwerking met kassafabrikant NCR en Yoti, dat een ID-app heeft ontwikkeld, en loopt tot eind mei. De technologie zal alleen worden gebruikt voor de aankoop van alcohol. Geri Hebberd, senior director of retail innovation bij Asda over de proef: "We weten hoe druk sommige van onze klanten zijn, dus we willen het ze altijd gemakkelijker maken als ze bij ons winkelen. We zijn verheugd om de eerste retailer in het Verenigd Koninkrijk te zijn die deze nieuwe technologie test en kijken ernaar uit om te horen wat onze klanten van de proef vinden. Het gebruik van deze software stelt medewerkers in staat zich te concentreren op het bedienen van klanten en ervoor te zorgen dat deze een uitstekende winkelervaring hebben." Ook ceo van Yoti Robin Tombs erkent dat het wachten op leeftijdsgoedkeuring bij de zelfscankassa soms frustrerend is voor klanten. “Maar Asda-klanten in Pudsey en Stevenage kunnen nu in luttele seconden en zonder te wachten hun leeftijd bewijzen met Yoti Facial Age Estimation of de gratis Yoti ID-app. Hierdoor kunnen de medewerkers van Asda zich concentreren op het belangrijkste deel van hun werk: klanten bedienen. Onze oplossingen voor leeftijdsverificatie helpen retailers zoals Asda om te voldoen aan de eisen van regelgevers over de hele wereld en om gelijke tred te houden met de vraag van consumenten naar snelle en gemakkelijke diensten, terwijl de privacy van mensen behouden blijft.”

Bron: Levensmiddelenkrant