AZ en Vomar verlengen partnerschap

ALKMAAR - Vomar Voordeelmarkt en AZ blijven de aankomende jaren verbonden als strategisch partner. Het lopende contract is opengebroken en verlengd tot medio 2023.

Om het nieuwe contract te vieren delen Vomar en AZ heel december duizend kerstpakketten uit aan mensen die door een dierbare genomineerd worden. Verschillende winnaars krijgen dit kerstpakket uit handen van een AZ-speler die het persoonlijk komt langsbrengen.

Aart van Haren, algemeen directeur van Vomar: “We zijn inmiddels al ruim twee jaar intensief aan het samenwerken en het was feitelijk een no brainer om het een vervolg te geven. We krijgen veel positieve reacties van onze klanten. En daar doen we het natuurlijk vooral voor.”

Bron: Levensmiddelenkrant