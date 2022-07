Bacardi Nederland: ‘Er liggen nog grootse kansen om samen op te pakken’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Likorette & premix Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep Winnaar: Bacardi Nederland

ROTTERDAM - Via joint business sessions werkt Bacardi samen met haar handelspartners aan het vergroten van de categorie. Category managers en inkopers krijgen dan alles te horen over de trends en samen brainstormen de partijen over de verdere invulling van de producten in het schap. Geen wonder dat Bacardi een Gouden Partner voor Meedenken in de wacht sleept. Head of category development Benelux & Nordics Adriaan de Visser en sales director Nederland Merlijn van de Ven zien ook voor de toekomst nog tal van kansen voor Bacardi, voor de categorie én voor een plezierige samenwerking met de handelspartners.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat betekent deze prijs voor jullie?

De Visser: “Het is uiteraard een fijne bevestiging dat het belang van samenwerken ook door de trade wordt gezien en gewaardeerd. Al met al is het een stap in de goede richting, want er liggen nog grootse kansen die samen opgepakt kunnen worden. Ik denk dan vooral aan het vergroten en toegankelijker maken van de categorie en omzet.”



Hoe gaan jullie om met de geopolitieke gebeurtenissen? Wat merken jullie daarvan?

De Visser: “Aangezien we een global opererend bedrijf zijn, volgen we die op de voet. Iets dichter bij huis voelen we – net als iedere andere fabrikant – uiteraard de effecten in de handel van stijgende (grondstof )prijzen en inflatie, of althans de onrust daaromtrent. Europa is bij ons ingedeeld in clusters, voor het Benelux Nordics-cluster valt de directe impact mee, logistieke uitdagingen en prijsdruk daargelaten.”



Als jullie kijken naar de afgelopen twee jaar, wat is dan écht een hoogtepunt?

Van de Ven: “Misschien wel het afschaffen van de coronamaatregelen, zodat de horeca – een belangrijke pijler voor ons – weer kon gaan bouwen aan een toekomst. Voor ons is de horeca een kanaal waar trends voor de retail ontstaan. Neem bijvoorbeeld Tails cocktails, dat heeft zijn oorsprong in de horeca. Maar ook tal van trending drankjes, waarvan de Gin & Tonic een van de recente voorbeelden is, hebben zich eerst in de horeca bewezen. Het is heel fijn dat we weer kunnen genieten van de horeca, ook als plek waar onze innovaties hun voedingsbodem hebben.”



Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op jullie succes?

De Visser: “Door samen te werken en de categorie toegankelijker te maken, bijvoorbeeld door inspiratie en educatie. Wij hebben meer barrières dan de gevestigde categorieën bier en wijn, dat proberen we te ondervangen door uitleg of tips te geven. Maar daarnaast ook door in te spelen op trends.”



Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

De Visser: “Openheid en transparantie, een two-way communicatie zodat we samen passende plannen kunnen maken. Dat komt tot uiting in de joint business sessions die we sinds twee, drie jaar houden. Twee keer per jaar komen we samen met de category managers van de grote partijen, en onder meer inkopers, media en e-commerce. We praten dan over trends en bedenken hoe we samen de categorie kunnen vergroten. Hier worden de grote lijnen bedacht. Dit draagt in grote mate bij aan de waardering die we van onze retailpartners krijgen. Overigens praten we niet alleen tijdens die sessies met onze klanten. Ook op andere momenten hebben we gesprekken met inkopers en category managers over ons assortiment en activatie. Onze rol in de samenwerking bestaat uit het innoveren, maar ook ondernemers adviseren omtrent het assortiment en hen met raad en daad bijstaan, om op basis van overleg tot gezamenlijke plannen te komen.”



Veel partijen hebben het afgelopen jaar een moeizame onderhandeling gekend met retailers. Hoe is dat bij jullie gegaan? Wat is de invloed daarvan op de samenwerking?

Van de Ven: “In het licht van de stijgende kosten zal er geen fabrikant zijn waarbij de onderhandeling geheel soepel is verlopen. Hierbij geldt nog steeds: Hoe kunnen we deze uitdaging samen omzetten in meer kansen? Zodat het de samenwerking niet per se hoeft te schaden. De gesprekken zijn altijd pittig, en dat zullen ze ook wel blijven, maar we merken wel dat de joint business sessions, die we altijd voor de onderhandeling houden, al voor veel begrip over en weer zorgen.”



Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie?

De Visser: “Door nieuwe innovatieve productconcepten, het toevoegen van waarde door conversieverhogende projecten. Er zijn een aantal grote spelers in de branche, waar wij er een van zijn, en de trade verwacht dat innovatie en visie op de categorie bij ons vandaankomen. Zo ontwikkelden wij kant-en-klare cocktails met een basis van aged rum, die onlangs op de markt kwamen. Of de eerder genoemde Tails cocktails, waarmee consumenten gemakkelijk thuis cocktails van barkwaliteit kunnen maken. Waarde toevoegen doen we vervolgens door het onze handelspartners makkelijker te maken deze producten in hun assortiment op te nemen, zonder specialistische kennis. En we bekijken samen met onze handelspartners hoe we de consument kunnen helpen de producten te kopen – en uiteindelijk de omzet te verhogen.”



Wat mogen we van jullie verwachten in de nabije toekomst?

De Visser: “We blijven de trends in de gaten houden en zullen binnenkort relevante on trend productproposities gaan toevoegen die de consument op een verantwoorde manier kunnen laten genieten én een experience geven. We komen met een aantal nieuwe alcoholvrije producten, waaronder een 0.0-variant van Martini in blik. Dit is al live gegaan in België en binnenkort volgt Nederland. De experience is belangrijk voor ons, wij willen met onze producten het moment verheffen. Een cocktail is specialer dan een glas wijn of biertje, ook als het kant-en-klaar is. En ook als het geen alcohol bevat. Non-alcoholische cocktails spreken ook steeds vaker jongeren aan. Hier gaan we dus vol op inzetten de komende tijd.”

“Premixdrankjes winnen steeds meer terrein en zijn inmiddels een must in het alcoholschap. Bacardi speelt daar goed op in.”

Kevin Maijenburg

manager Vers AH Jos van den Berg

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.