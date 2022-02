Bacardí rum belooft helft minder uitstoot

HAMILTON – Rumfabrikant Bacardí heeft aangekondigd de uitstoot van broeikasgassen in haar distilleerderij in Puerto Rico vanaf volgend jaar met de helft te verminderen. Dat zal het gevolg zijn van ingebruikname van een nieuw systeem voor warmtekrachtkoppeling, dat stookolie vervangt door het schonere propaangas.

Deze vermindering is een belangrijke stap in de doelstelling voor 2025, die het bedrijf over de hele linie heeft geformuleerd. Het wil dan over alle divisies samen een vermindering van 50 procent bewerkstelligen, dus ook bij sterkedrankmerken Bombay Sapphire, Patrón en Grey Goose, die onder moederbedrijf Bacardí Limited vallen.

Toegewijd

Ned Duggan, senior vice president van Bacardí rum, wil graag vooruit kijken naar een duurzamere toekomst voor het bedrijf dat dit jaar haar 160-jarig bestaan viert: "Als merk en als bedrijf zijn we toegewijd om het juiste te doen voor de planeet. Onze rum wordt gemaakt in Puerto Rico, een prachtig eiland in het Caribisch gebied waar we voortdurend investeren in innovaties die ervoor zorgen dat we zo duurzaam mogelijk te werk kunnen gaan.” Volgens Bacardí verricht de rumdistilleerderij al op veel andere manieren ‘pionierswerk’ op het gebeid van nieuwe milieupraktijken, zoals opwekking van biogas via het afvalwaterzuiveringssysteem, dat de distillatie helpt aandrijven en elektriciteit opwekt, opvangen van bijna alle condensaat dat tijdens de distillatie ontstaat om de benodigde energie te verminderen en aanplanting en verzorging van zes bestuivingstuinen ter ondersteuning van de plaatselijke fauna in Puerto Rico.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops