Bavaria: Carnaval verdient Nobelprijs voor Vrede

LIESHOUT - Bavaria is van mening dat Carnaval de Nobelprijs voor Vrede verdient, omdat het feest 'mensen dichter bij elkaar brengt, ongeacht leeftijd, opleiding, religie, geaardheid, huidskleur of politieke voorkeur.'

De bierbrouwer wil met de campagne aandacht geven aan het volksfeest dat verbondenheid en verbroedering brengt. In de ludieke campagne roept de 'Dailalalama' op om het initiatief te steunen. Voor deze campagne, die loopt van 27 januari tot 25 februari, heeft de Brabantse brouwer ook de steun van de Bond voor Carnavalsverenigingen in Limburg en de Brabantse Carnavals Federatie.

Carnaval

Florent Renders, marketing manager Bavaria bij Swinkels Family Brewers: “Als écht Brabants familiebedrijf is Bavaria sterk aan carnaval verbonden. We zijn er trots op en daarom willen we, samen met alle carnavalsvierders in Brabant en Limburg, er weer het mooiste feest van het jaar van maken. We hopen met deze ludieke campagne, met een kern van waarheid, ons steentje bij te dragen en te laten zien waarom carnaval zo'n mooi feest is. Het brengt mensen van allerlei pluimage, letterlijk en figuurlijk, samen en zorgt voor relativering."

Bron: Levensmiddelenkrant