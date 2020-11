Bavaria doopt nieuwe 0.0 brouwinstallatie

Lieshout – Brouwerij Bavaria heeft haar nieuwste 0.0 procent brouwinstallatie voor alcoholvrij en alcoholarm bier onthuld. Deze brouwinstallatie, genaamd Fenix, stelt Bavaria in staat om een nieuw alcoholvrij bier te brouwen dat schuimt, ruikt én smaakt als een alcoholhoudend pils.

Het startpunt in het brouwproces is een unieke en geheime receptuur met alcohol, waarna thermische de-alcoholisatie wordt toegepast om de alcohol uit het bier te halen. Door dit onder zeer lage temperatuur te doen, ‘verdampt’ zo min mogelijk van de karakteristieke pilsgeur en -smaak. De nieuwe Bavaria 0.0 komt geleidelijk beschikbaar in de supermarkt en ook in horeca zodra deze weer opengaat.

Romke Swinkels, managing director Nederland: “In 1978 ontwikkelde mijn oom Wim een uniek proces voor het brouwen van alcoholvrij bier, waardoor we als eerste grote brouwer een alcoholvrij bier op de markt brachten. De afgelopen jaren heeft de alcoholvrije en alcoholarme categorie enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Met deze nieuwe installatie en de vernieuwde Bavaria 0.0% zetten we als pionier van alcoholvrij bier een nieuwe stap. Onze Bavaria 0.0 gaat de nieuwe standaard worden in de markt.”

B(r)ouwen aan de toekomst

Na een intensieve vijf jaar durende investering in de brouwinstallatie en het brouwproces, bestaande uit onderzoek, toepassen van nieuwe brouwtechnieken en eindeloos testen, is het zover. Meesterbrouwer Emiel Hendrikx: “De afgelopen vijf jaar zijn gekenmerkt door volharding, waarin we met onze brouwers en techneuten verschillende collega-brouwerijen bezochten en honderden alcoholvrije bieren proefden en analyseerden. De nieuwe installatie geeft de nieuwe Bavaria 0.0 een verfrissende smaak, aangenaam hoppige geur en een schuimkraag die écht pilswaardig is."

