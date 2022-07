Tal van ‘scoops’ in een box

KOOG AAN DE ZAAN - Zeg je juli, dan zeg je mooi weer. Oftewel: buiten eten, picknicken, barbecueën of tot laat in de tuin of op balkon natafelen. Daar horen lekkere producten bij en die presenteert Kroon op het Werk met de BBQ-Foodybox Zomer 2022.

Deze box zit vol met ‘scoops’, zoals Kroon op het Werk die noemt: handzame Omeletplakjes van Stegeman, Holy Moly Original Guacamole, Vivera plantaardige zalmfilet, Strawberry Gin van Puerto de Indias en talloze andere originele producten. Maar ook vertrouwde merken als Appelsientje komen terug: handige pakjes Goudappeltje om mee te nemen naar buiten. En aangezien het thema barbecue is, zien we producten terug die daar naadloos op aansluiten. Dan gaat het natuurlijk om de plantaardige zalmfilet van Vivera, de Crü courgette en drie American BBQ Sauces van Remia.

Sustainability

De volgende box die Kroon op het Werk uitbrengt is de Sustainability-box, deze verschijnt in oktober. En dat betekent allerlei duurzame producten. Het marketingbureau geeft al een kleine tip van de sluier. We kunnen rekenen op producten die te maken hebben met eco-friendly, verpakkingen en transport.

Herfst

En na de zomer komt de herfst. Laten we hopen dat er nog een mooie nazomer komt, maar daarna kunnen we rekenen op echt herfstweer. Daar speelt Kroon op het Werk op in met de Foodybox Herfst. Dat betekent: producten die passen bij kouder en natter weer. Kortom, Kroon op het Werk heeft nog een hoop in petto dit jaar.

Bron: Levensmiddelenkrant

Bekijk hier een uitgebreid overzicht van de Foodybox Zomer 2022.