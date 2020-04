Online bierretailer houdt actie voor brouwers

ALKMAAR – Bierplatform Beer in a Box houdt met Koningsdag een ‘virtueel kleedje’-actie, waarvan de opbrengsten volledig naar de brouwer gaat. De ‘kleedjes’ worden bedekt met merchandise van de biermerken. Vrijwilligers pakken de pakketten in.

“Net als voor heel veel andere ondernemers zijn het uitdagende tijden voor de speciaalbierbrouwers. Met het wegvallen van de inkomsten uit de horeca, droogt de omzet van de brouwers razendsnel op. En dat is funest voor de diversiteit in ons brouwerlandschap. Dat willen we voorkomen”, zegt Tim Remmerswaal, oprichter van speciaalbier webwinkel Beer in a Box en initiatiefnemer van het virtuele kleedje. “Toen we de eerste brouwers met het idee benaderden, was iedereen meteen heel enthousiast. Er doen nu ruim 30 brouwers mee.”

Het online initiatief start op Koningsavond om 19:00 uur en sluit op maandag 27 april om 16:00 uur.

Getalenteerd

Beer in a Box bestaat sinds 2016 en zet heeft als missie getalenteerde brouwers een kans te geven hun beste bieren te laten ontdekken door zoveel mogelijk mensen. Dit doet de het bedrijf met verrassingspakketten, speciaalbierabonnementen op basis van smaak en speciale brouwerspakketten.

Bron: Levensmiddelenkrant