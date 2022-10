Belastingverhoging alcoholvrij bier botst met verantwoorde consumptie

DEN HAAG – Uit het Nationaal Bieronderzoek 2022, een jaarlijks onderzoek dat brancheorganisatie Nederlandse Brouwers uitvoert in samenwerking met marktonderzoeksbureau Ruigrok, blijkt dat Nederlanders steeds bewuster te kiezen voor bier zonder alcohol, of met een lager alcoholpercentage. Maar de aangekondigde belastingverhoging op alcoholvrij bier zal de stijging in verantwoord bier drinken complex maken.

Uit de verkoopcijfers over de eerste 3 kwartalen van 2022 blijkt dat de bierverkopen met 13,4 procent zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode van het vorig jaar. Vergeleken met het jaar vóór de pandemie losbarstte is de markt zelfs gegroeid. In vergelijking met de lockdownperiode zijn de cijfers gestegen met 110 procent. Ondanks de terreinwinst van speciaalbier blijft het standaard pils de meest gedronken biersoort tijdens feestjes en in de horeca. Dit aandeel loopt echter wel iets terug. Ten opzichte van 2020 is de alcoholbewuste variant, alcoholvrij en alcoholarm bier, de grootste stijger. De afgelopen twee jaar is de consumptie van alcoholvrij bier gestegen met 7 procent, en die van alcoholarm bier met 5 procent. Fred Teeven, voorzitter van Nederlandse Brouwers, is trots op deze ontwikkeling. “De brouwers nemen verantwoordelijkheid en ik denk dat dit herkend wordt door de bierdrinkers”, aldus Teeven. Hij vervolgt: “Ook de brouwers willen dat mensen verantwoord omgaan met hun product en vooral genieten, problematisch alcoholgebruik hoort daar zeker niet bij.”



Alcoholvrij

Ongeveer de helft van alle bierdrinkers heeft standaard pils ingeruild voor een alcoholvrije variant.

Van de alcoholvrij/-arm bierdrinkers geeft 70 procent aan vaker te kiezen voor een alcoholbewuste variant dan 2 jaar geleden. Dit komt door het huidige aanbod aan soorten en merken. Naast dat alcoholvrij en –arm bier veel gedronken wordt omdat dit lekker gevonden wordt, lijken gezondheids- en veiligheidsredenen het belangrijkst. Momenteel bieden vrijwel alle leden van Nederlandse Brouwers één of meerdere soorten alcoholvrij en/of alcoholarm bier aan.

Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers, zegt blij te zijn met deze trend: “Werd er een aantal jaren geleden nog lacherig gedaan als iemand een alcoholvrij bier bestelde, nu vinden twee op de vijf bierdrinkers dat er standaard in een sportkantine gevraagd moet worden of men bier met of zonder alcohol wil. Dat er altijd alcohol in een bier moet zitten, is dus niet meer vanzelfsprekend. Het stimuleren van alcoholvrij bier zoals afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord, begint zijn vruchten af te werpen.”



Prijsstijging

Afgezien van de stijging in verkoopcijfers van verantwoord bier maken brouwers zich grote zorgen om de aangekondigde verhoging van verbruiksbelasting. Per 1 januari 2023 zal de verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken flink worden verhoogd: van 8,83 cent per liter naar 20,20 cent per liter. Teeven is bezorgd om de gevolgen van deze maatregel. “Eigenlijk is het heel wrang om te constateren dat juist wat Nederlanders verantwoord en lekker vinden, door de overheid duurder wordt gemaakt. De groeiende populariteit van alcoholvrij en –arm bier wordt door het kabinet bestraft met een forse verhoging in 2023 van de verbruiksbelasting op dat bier. Daarnaast gaat met ingang van 2024 het systeem veranderen waarmee accijns op bier wordt geheven. Volgens ons leidt dit tot een accijnsverhoging met gemiddeld 5 procent. Vooral speciaalbieren gaan hierdoor in 2024 duurder worden.”

Verbruiks- en suikerbelasting

Ondanks dat 40 procent van de bierdrinkers positief tegenover het invoeren van verbruiks- en suikerbelasting staat, vindt 44 procent van deze groep dat alcoholvrij hier niet onder moet vallen. Volgens hen moet alcoholvrij bier een aantrekkelijk alternatief voor alcoholhoudend bier blijven. De invoering van verbruiks- en suikerbelasting zal vermoedelijk zijn weerslag hebben op het drinken van alcoholvrij bier. Het onderzoek laat zien dat een kwart van de bierdrinkers hierdoor minder maltbier verwacht te gaan drinken. Maar liefst 36 procent van deze groep verwacht zelfs in plaats daarvan weer bier met alcohol te gaan drinken.

“Het kabinet probeert de verhoging van de verbruiksbelasting op o.a. alcoholvrij bier te verkopen als een gezondheidsmaatregel”, aldus Teeven. “Het tegendeel is het geval, zo blijkt uit het Nationaal Bieronderzoek. Vlak voor de zomer heeft het kabinet de draai gemaakt om alcoholvrij bier niet langer te zien als een essentieel onderdeel van het beleid gericht op het tegengaan van alcoholmisbruik. Het kabinet wil dus alcoholvrij bier niet uitzonderen van meer dan een verdubbeling van de verbruiksbelasting. We roepen het kabinet op om terug te komen op het eerdere standpunt van de staatssecretaris van VWS om alcoholvrij bier uit te zonderen van deze maatregel als het technisch gezien mogelijk is. Wij hebben laten uitzoeken dat alcoholvrij bier inderdaad heel makkelijk is uit te zonderen. Dus alle reden om recht te blijven doen aan het belang van alcoholvrij in het preventiebeleid. Hopelijk keert het kabinet alsnog op haar schreden terug. Alcoholvrij bier moet vanuit preventieoverwegingen uitgezonderd worden van de verhoging.”

