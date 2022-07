Ben & Jerry’s klaagt moederbedrijf Unilever aan

SOUTH BURLINGTON – Ben & Jerry’s, dat een jaar geleden liet weten dat het niet ‘in overeenstemming met onze waarden’ was Ben & Jerry’s-ijs in de bezette Palestijnse gebieden te verkopen, klaagt moederbedrijf Unilever aan nu dat bedrijf zijn belang in het ijsmerk in Israël aan een lokale onderneming wil verkopen. Als het aan de nieuwe eigenaar ligt is het ijs straks wel degelijk, zij het onder een Hebreeuwse en Arabische naam, op de Westbank verkrijgbaar.