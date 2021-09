Ben & Jerry’s nieuwe smaak: Salted Caramel Brownie

ROTTERDAM – Ben & Jerry’s introduceert een nieuwe zuivelvrije smaak, Non-Dairy Salted Caramel Brownie, met chunks en swirls.

De nieuwe smaak bevat Fairtrade vegan karamelijs met swirls van gezouten karamel en stukjes chocolade fudgy brownie. “Het karamelijs is gemaakt op amandelbasis, wat het ijs een romige en smaakvolle beleving geeft”, laat de ijsfabrikant in een persbericht weten.

Brownies

Achter de herkenbare brownies zit een bijzonder verhaal. Deze worden gemaakt in een de Greystone Bakery in Vermont, Amerika. Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om een nieuw leven op te bouwen. “Ben & Jerry's ‘is all about ice cream & justice’, vandaar hun visie: ‘We don’t hire people to bake brownies, we bake brownies to hire people’”, aldus de ijsmakers.

Non-Dairy

De nieuwste smaak is een aanvulling op het bestaande non-dairy assortiment. Alle zuivelvrije smaken zijn Fairtrade gecertificeerd en worden gemaakt op basis van amandelen. Daarnaast zijn de producten vegan gecertificeerd en bevatten ze geen gemodificeerde ingrediënten.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops