BenBits lanceert eerste plasticvrije kauwgom in Nederland

HAARLEM – BenBits lanceert de nieuwste generatie kauwgom: plasticvrij en duurzaam met enkel ingrediënten van natuurlijke oorsprong. De 26-jarige ceo en mede-eigenaar Milan Dontje blaast BenBits nieuw leven in waarbij de introductie van deze plasticvrije kauwgom de herintroductie van het merk in Nederland markeert.

Het kauwgommerk introduceerde in de jaren zeventig als eerste merk in Nederland suikervrije kauwgom. De nieuwste lancering heeft een natuurlijke gombasis, bevat geen kleurstoffen en is suikervrij. Ook is de verpakking van papier en dus composteerbaar.

Van oorsprong natuurlijk

Hoewel kauwgom van oorsprong een natuurlijk product is, is het gegroeid tot een kunstmatig product door toevoegingen van zoetstoffen, kleurstoffen en microplastics. Daar wil Dontje verandering in brengen: “Wij willen kauwgom maken zoals het destijds bedacht is. Wij geloven dat een plasticvrije toekomst mogelijk is, en daar hoort plasticvrije kauwgom natuurlijk bij. Daarom bieden wij nu dit alternatief voor de traditionele kauwgom.” BenBits is verkrijgbaar in de smaken Fresh Spearmint en Smooth Peppermint.

Bron: Levensmiddelenkrant