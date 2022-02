Beyond Meat biedt vlees tijdens week zonder vlees

Door slimme inzet van plantaardige ingrediënten is Beyond Meat in staat de smaak, textuur en andere zintuiglijke kenmerken van dierlijke vleesproducten te repliceren.

‘Ingrediënten om perfect vlees van planten te maken, zijn al beschikbaar in het voedselsysteem’

[SPECIAL: WEEK ZONDER VLEES & ZUIVEL] AMSTERDAM - Het toegankelijker maken van duurzame én plantaardige vervangers van vlees, dat is wereldwijd de missie van Beyond Meat. Het bedrijf doet ook dit jaar weer mee aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. “Het is fantastisch om te zien dat steeds meer consumenten ervoor kiezen om plantaardige eiwitten in hun dieet op te nemen om zo een positieve impact te hebben op onze planeet”, aldus Bram Meijer, marketing director bij Beyond Meat.

Meijer kijkt uit naar de jubileumeditie van de week zonder vlees en zuivel. Beyond Meat is ervan overtuigd dat het initiatief een belangrijke rol speelt in de bewustwording van consumenten. “Er is geen betere manier om onze bevolking te voeden.”

Tijdens de week zonder vlees heeft het bedrijf online twee campagnes. “We draaien een awarenesscampagne waarin we meer vertellen over ons merk en waar we voor staan. Daarnaast zullen we tijdens deze week ook conversion uitingen weergeven die inspelen op de week zonder vlees en de challenge die consumenten in deze week aangaan. Wij positioneren ons anders dan concurrenten en vertellen graag dat wij vlees verkopen, weliswaar plantaardig vlees. Daarom communiceren wij dat het niet nodig is om vlees te missen in deze week! Naast een online campagne ondernemen we verschillende PR-activiteiten en werken we samen met influencers en retailers om deze boodschap naar voren te brengen en onze producten via een promotie gedurende deze week aan te bieden. Sinds kort werken we samen met sterren van wereldformaat en professionele atleten, waaronder Europese voetballers als Romelu Lukaku en Serge Gnabry. Zij helpen het bewustzijn rond de voedings- en milieuvoordelen van plantaardig vlees te vergroten.”

Dierlijk eiwit

Beyond Meat onderscheidt zich van andere plantaardige vleesproducenten door te vertellen dat ze vlees verkopen, maar dan plantaardig. “Daarom is er eigenlijk een mismatch met de week zonder vlees en zuivel. Aangezien wij vlees verkopen is het niet nodig om dat te missen in deze week”, redeneert Meijer. De echte concurrent van Beyond Meat is dus dierlijk eiwit. Op dit moment focust de producent op het uiteindelijke doel: vlees maken van planten, dat bijna niet te onderscheiden is van zijn dierlijke eiwitequivalent met hoogwaardige, plantaardige ingrediënten. “Wij geloven dat alles wat we nodig hebben om perfect vlees van planten te maken, al beschikbaar is in het voedselsysteem. Elke dag komen we dichter bij het dichten van het gat. Elk product dat je in het vleesschap ziet, is een potentieel doelwit, inclusief langverwachte innovatiekansen, zoals steak.”

Smaak en voedingswaarde

“We weten dat we, om succesvol te zijn, moeten winnen op smaak, voedingswaarde en uiteindelijk op prijs. Als we die drie dingen kunnen doen, zien we een enorme kans om consumenten van dierlijke naar plantaardige eiwitten te laten overstappen”, zegt Meijer. Door slimme inzet van plantaardige ingrediënten is de fabrikant in staat de smaak, textuur en andere zintuiglijke kenmerken van dierlijke vleesproducten te repliceren. Meijer: “Wij verkopen vlees en positioneren ons niet als een alternatief, maar als een optie voor jouw favoriete maaltijd. Door te switchen van dierlijk vlees naar vlees van plantaardige oorsprong, kunnen we bijdragen aan het behoud van hulpbronnen en het welzijn van dieren, zonder concessies te doen op smaak. We weten uit onderzoek (bron: DVJ Insights) dat ‘smaak’ een van de key drivers is voor de aankoop van vleesvervangers.” Daarnaast bevatten de producten geen soja, gluten of cholesterol. “Al onze producten zijn zo ontworpen dat ze ten minste het voedingsprofiel van hun dierlijke eiwitequivalenten evenaren, of zelfs overtreffen, bijvoorbeeld als het gaat om eiwit en ijzer, terwijl de hoeveelheid verzadigd en totaal vet verlaagd wordt.”

Prijs

Dat de prijs van veel vleesvervangers hoger ligt dan vlees, is voor Beyond Meat een uitdaging. Meijer: “Naarmate we groeien en schaalvoordelen behalen, proberen we onze prijzen zo snel mogelijk te verlagen. We hebben ons tot doel gesteld om tegen 2024 tenminste één product in één belangrijke categorie te hebben dat qua prijs gelijkwaardig is aan zijn dierlijke eiwitequivalent.” Voorlopig blijft het bedrijf innoveren op de drie kernplatforms - rundvlees, varkensvlees en gevogelte - en past het bestaande producten aan om ze nog smakelijker, voedzamer en milieuvriendelijker te maken.

Eat what you love

De merkbelofte van Beyond Meat, ‘Eat what you love’, staat voor het sterke geloof dat er een betere manier is om onze toekomst te voeden. Hierbij kan je blijven eten wat je lekker vindt zonder concessies te doen, maar draag je wel bij aan een betere wereld. “Een analyse die in 2018 is uitgevoerd door de Universiteit van Michigan toont bijvoorbeeld aan dat de productie van de Beyond Burger 99 procent minder water, 93 procent minder landbouwgrond, bijna de helft minder energie en 90 procent minder broeikasgasemissies genereert dan de productie van 1/4 lb. U.S. beef burger.”

Groeimarkt

Meijer ziet de vraag naar plantaardig vlees in Europa continu toenemen. De markt is de afgelopen twee jaar met maar liefst 49 procent gegroeid. “Om aan deze groeiende vraag te voldoen, breiden wij onze lijst van populaire foodservice- en retailpartners in de regio voortdurend uit. Zo waren we tijdelijk beschikbaar bij McDonald’s en hebben we onlangs Beyond Meatballs gelanceerd.” Uitbreiding geschiedt door het vergroten van de schaal, snelheid en efficiëntie van de toeleveringsketen en distributie in Europa. “De nieuwe fabriek in Enschede is een bijzondere strategische investering voor ons, omdat het de eerste fabriek is buiten de locatie in Missouri die de lokale productie van Beyond Meat aankan. Kortom, ook in de toekomst blijven we innoveren en inspireren.”

Waar te koop?

Beyond Burger, Beyond Sausage, Beyond Mince en Beyond Meatballs zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo, Plus, Picnic en Gorillas, Hanos en Makro voor een adviesprijs van 3,99 euro. Kijk voor meer informatie op www.beyondmeat.com.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.