Beyond Meat brengt Beyond Mince naar Nederland

AMSTERDAM – Beyond Meat komt met een nieuwe plantaardige introductie: de Beyond Mince. Het plantaardige gehakt heeft de smaak, textuur en veelzijdigheid van traditioneel gehakt en het voordeel van plantaardige eiwitten. De vleesvervanger bevat geen soja, cholesterol of gluten.

De fabrikant introduceert het product aan de hand van een recept voor een Smash burger. Deze burger komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. De consument maakt de burger door een bal van de Beyond Mince te maken en plat te drukken, ofwel ‘smashen’, in een pan. Dit geeft de burger een krokante buitenkant en sappige binnenkant. Met het nieuwe product wil Beyond Meat Nederlanders aanmoedigen om te eten wat ze lekker vinden zonder in te leveren op duurzaamheid of gebalanceerde levensstijl. De Beyond Mince is verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo, Picnic en Plus.

Bron: Levensmiddelenkrant