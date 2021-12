Beyond Meat stelt nieuwe general manager aan

AMSTERDAM – Jorg Oostdam is aangesteld als de nieuwe general manager voor Beyond Meat in Europa. In deze rol is hij verantwoordelijk voor verdere groei in Europa.

Oostdam heeft meer dan 20 jaar aan ervaring in de voedings- en retailsector. Zo was hij 15 jaar werkzaam bij Mars, onder andere als general manager voor Zwitserland en Spanje. Daarnaast was hij vanaf 2019 werkzaam bij Zed Candy in de functie van chief executive officer. Hier heeft hij merk opnieuw gelanceerd en gewerkt aan wereldwijde uitbreiding naar veertien nieuwe markten.

Europese groei

In zijn nieuwe rol zal hij de uitrol van de producent van plantaardige producten in Europa leiden en wereldwijde groei helpen versnellen. Ethan Brown, oprichter en ceo van Beyond Meat zegt dat Europa een belangrijke regio is voor het ‘toekomstgerichte proteïne-bedrijf’. Hij onderstreept de kwaliteiten van Oostdam: “Zijn leiderschapskwaliteiten en ervaring zullen cruciaal zijn in het aanbieden van ons lekkere en voedzame plantaardig vlees aan Europese consumenten, in het verder ontwikkelen van onze lokale productie- en innovatiefaciliteiten, en in het uitbouwen van een sterke, lokale supply chain.”

Vraag plantaardig vlees

Volgens het bedrijf blijft de wereldwijde groei naar plantaardig vlees toenemen en is de Europese plantaardige voedingssector de afgelopen jaren met 49 procent gegroeid. Hier heeft het bedrijf op ingespeeld door het vergroten van de snelheid, schaal en efficiëntie waarmee producten worden geproduceerd en gedistribueerd in Europa. “De aanstelling van Oostdam is een teken van Beyond Meat's focus op de regio en het creëren van de infrastructuur die nodig is om de groeiende aanwezigheid van het bedrijf in Europa te ondersteunen”, wordt in het persbericht aangegeven.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops