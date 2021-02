Beyond Meat ziet alles in de vleessector als potentieel doelwit

‘Kleine keuzes kunnen grote impact hebben op onze gezondheid en die van onze planeet’

ZOETERWOUDE - Het grote merk Beyond Meat is nog niet heel lang op de Nederlandse markt, maar menig vegetariër of flexitariër heeft er weleens van gehoord. De Week Zonder Vlees pakt het bedrijf aan om Beyond Mince te introduceren. “Het biedt dezelfde smaak, textuur en veelzijdigheid van rundergehakt, alleen dan plantaardig.”

Dat vertelt Bram Meijer, regionaal marketing director Europa, Midden-Oosten en Afrika, in een interview met Levensmiddelenkrant . Beyond Meat heeft de ambitie om het grootste bedrijf ter wereld te worden in vleesvervangers en ziet nog veel kansen in deze productgroep. Meijer is er dan ook van overtuigd dat de categorie de komende jaren nog veel groter zal worden en dat Beyond Meat daarin een belangrijke rol speelt.

Beyond Meat heeft de wereld van vleesvervangers op zijn kop gezet. De ‘rauwe’ vegaburgers komen nu als paddenstoelen uit de grond. Wat is de kracht van Beyond Meat?

“Vlees heeft een grote rol gespeeld in onze evolutie en cultuur, maar mensen worden steeds bewuster en bezorgder over de impact van hun voedingskeuzes op hun leefomgeving. Bij Beyond Meat® vinden wij het onverstandig om consumenten te vertellen dat ze geen vlees moeten eten. Liever bieden wij een betere optie aan, namelijk heerlijke, onweerstaanbare plantaardige eiwitten die ogen en smaken als hun dierlijke equivalent, zonder dat er wordt ingeleverd op smaak of beleving.

Door mensen te inspireren om iets nieuws te proberen in plaats van zich schuldig te laten voelen over hun huidige keuzes, zijn we erin geslaagd om vanuit ons merk een beweging in gang te zetten. Daar zijn we trots op. Het resultaat is dat onze Beyond Meat-producten nu verkrijgbaar zijn bij ongeveer 122.000 verkooppunten in meer dan tachtig landen wereldwijd.”

Welke stappen hebben jullie moeten nemen om op dit punt te komen?

“We hebben meer dan 150 wetenschappers, ingenieurs, chefs en managers die samenwerken in het kader van ons ‘Rapid and Relentless Innovation Program’. Eerder deze maand kondigden we onze plannen aan voor een nieuw, ultramodern hoofdkwartier dat is gericht op het stimuleren van versnelde innovatie. De nieuwe campus en de faciliteiten zullen onderdak bieden aan internationaal gemêleerde teams, die zich bezighouden met vernieuwend fundamenteel en toegepast onderzoek om één centraal doel te bereiken: het creëren van plantaardig vlees dat niet te onderscheiden is van zijn dierlijke eiwitequivalent. De faciliteit zal een van de grootste en technologisch meest geavanceerde onderzoekscentra naar plantaardig voedsel ter wereld zijn. Hier verwachten wij steeds sneller vooruitgang te kunnen boeken ten aanzien van onze smaak-, voedings- en kostencriteria. Zo hopen wij meer en meer consumenten te verleiden om “Go Beyond®” te gaan.”

Waarin onderscheiden jullie je van andere vleesvervangersproducten?

“Onze focus op voedzaamheid en smaak is een belangrijke onderscheidende factor. Onze prioriteit is om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van consumenten naar lekkere, voedzame en duurzame proteïnen met eenvoudige plantaardige ingrediënten, zonder GMO’s, soja of gluten. Wij geloven in kwaliteitsingrediënten van natuurlijke oorsprong, die eenvoudig kunnen worden omgezet naar heerlijk smakend voedsel. We gebruiken ingrediënten zoals erwten, bruine rijst, cacaoboter en aardappelen en werken met verhitting, afkoeling, druk en vermenging - dezelfde vier stappen die gebruikt worden om pasta te maken - voor de vervaardiging van plantaardig vlees. Ons proces stelt ons in staat plantaardig vlees te produceren dat voedzaam en duurzaam is.”

Hoe gaan jullie de Week Zonder Vlees ondersteunen?

“Net voor deze week introduceren wij Beyond Mince®. De week is dan ook een fantastische gelegenheid voor consumenten om Beyond Mince® uit te proberen. Het heeft de vleessmaak en -textuur die consumenten zo lekker vinden aan rundergehakt en het biedt dezelfde veelzijdigheid, waardoor mensen er hun gebruikelijke gehaktsauzen, -schotels en -gerechten mee kunnen maken. Maar dan met de extra voordelen van plantaardig eiwit. We weten dat mensen graag vlees eten en dat ook na deze week weer willen doen, dus het is onze taak om hen betere alternatieven te bieden. Een optie die ze graag willen gebruiken in hun favoriete gerechten, zonder dat ze daarvoor iets hoeven op te offeren. Wij zijn ervan overtuigd dat kleine keuzes, zoals het vervangen van dierlijk vlees door plantaardig vlees, een grote impact kunnen hebben op onze gezondheid en de gezondheid van onze planeet.”

Welke kansen zien jullie voor vleesvervangers?

“De plantaardige industrie is er een van constante innovatie en groei. Volgende maand brengen we Beyond Mince® op de markt in Nederland. Die zal verkrijgbaar zijn bij onder andere Albert Heijn en Jumbo, net als onze Beyond Burger® en Beyond Sausage®. Op dit moment zijn we gefocust op ons ultieme doel: vlees van planten maken, zonder dat dit te onderscheiden is van zijn dierlijke eiwitequivalent. We hebben drie gebieden voor innovatie - rundvlees, varkensvlees en gevogelte - maar je kunt ervan uitgaan dat alles in de vleessector een potentieel doelwit is voor toekomstige innovaties.”

Een vegetarische leefstijl is met name in de Randstad populair. Op welke termijn verwachten jullie dat de rest van Nederland ook om is ?

“Onze doelgroep bestaat niet direct uit veganisten en vegetariërs, maar uit mensen die juist heel graag vlees eten en op zoek zijn naar andere opties. Consumenten zijn zich nu meer dan ooit bewust van de impact van hun voedselkeuzes. Om die reden verwachten we dat vleesvervangers in de komende jaren alleen maar aan populariteit zullen blijven winnen en dat het bereik en het portfolio van Beyond Meat mee zullen groeien. We streven ernaar een groot portfolio op te bouwen door producten te creëren die favoriet zijn bij vleeseters, flexitariërs, vegetariërs en veganisten.”

Wat is de ambitie van Beyond Meat? Waar staan jullie over vijf jaar?

“Onze ambitie is om een wereldwijd bedrijf te zijn dat in staat is om te voldoen aan de groeiende vraag van consumenten naar lekkere, voedzame en duurzame eiwitten. In de EU wordt hard aan het verwezenlijken van die ambitie gewerkt. Wij hebben onlangs onze eerste eigen productiefaciliteit in Europa verworven, in Enschede. Dat is een investering in de Europese markten die wij bedienen, waarmee wij de productie dichter bij de Europese - en specifiek Nederlandse - consumenten brengen.

Daarnaast zal deze Europese Beyond Meat-faciliteit ons naar verwachting in staat stellen om gebruik te maken van lokale en kortere supply chains, wat onze kostenstructuur en de duurzaamheid van onze activiteiten zal verbeteren.”

