Bezorgdiensten zien aantal aanbieders toenemen

‘We kunnen ondernemers helpen om snel landelijk te gaan’

DEN HAAG - De sluiting van horecazaken, de maatregelen in de supermarkt en de oproep om thuis te blijven zorgen ervoor dat bezorgdiensten het sinds de uitbraak van het coronavirus steeds drukker hebben. Dat merkt ook PostNL Food, een apart netwerk dat de bezorging doet voor enkele supermarkten, maaltijdboxen en aanbieders van nicheproducten.

Kleine retailers en nieuwe onlinefoodconcepten schieten als paddenstoelen uit de grond en zoeken daarbij bijna altijd de samenwerking met een bezorgdienst op. Een voorbeeld hiervan is Pieter Pot, dat boodschappen verpakkingsvrij aanbiedt. Pieter Pot deed de bezorging in eerste instantie zelf op de fiets, maar moest door de toenemende vraag en ambitie om te groeien op zoek naar een alternatief om het concept landelijk uit te rollen. Het bedrijf koos voor samenwerking met PostNL Food. Een andere klant hiervan is Marley Spoon, dat maaltijdboxen verkoopt. “We hebben bij PostNL een apart netwerk voor de bezorging van food. Dankzij dit aparte netwerk weten we de gewenste kwaliteit te leveren en voedselveiligheid te garanderen”, vertelt Willemien Gallee, manager Online Food bij PostNL. “Dit doen we in Nederland en in een deel van België. Onze klanten maken gebruik van onze service voor de verspreiding van boodschappen, maaltijdproducten en nicheproducten. Die producten kunnen we zowel gekoeld, bevroren als droog vervoeren. Dat komt doordat we een speciale, herbruikbare koelbox hebben ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Wageningen.”



Groei

PostNL heeft zijn foodnetwerk in 2014 opgestart, nadat het al jaren in de e-commercebranche actief was. Volgens Gallee wordt continu gekeken welke markten groeien en hoe PostNL daarop kan inspelen. “Destijds was het thuisbezorgen van boodschappen nog vrij klein, maar in de loop der jaren is de vraag alleen maar toegenomen. Met een volledig netwerk in Nederland was dat voor ons de kans om te blijven groeien. Dat zien we nu ook tijdens de coronacrisis. Sinds de uitbraak hebben we er zo’n 5 tot 10 nieuwe aanbieders bij gekregen en er zitten nog samenwerkingen in de pijplijn”, zegt Gallee. PostNL Food heeft inmiddels zo’n 40 klanten die allemaal de ter beschikking gestelde koelboxen gebruiken. De ambitie van de bezorgdienst is om efficiënt en duurzaam te blijven bezorgen. Tot op heden gebeurt dat nog met bussen, maar samen met diverse afdelingen van PostNL wordt er gekeken naar de mogelijkheden van elektrisch vervoer.



Concurrenten ziet Gallee zeker, maar ook benadrukt ze dat het concept iets anders is dan hoe retailers hun distributie regelen. “We kennen eigenlijk drie soorten concurrenten. Ten eerste alle partijen die zelf de distributie doen, zoals Albert Heijn en Picnic. Ten tweede de partijen die volledig gekoeld transporteren. En tot slot partijen die food combineren met andere pakketten. Toch klinkt het woord ‘concurrentie’ zwaarder dan het is, want de manier waarop wij het doen is uniek. Onze klanten kunnen zich volledig focussen op hun corebusiness, omdat wij de last-milebezorging voor ze doen. Het voordeel van ons netwerk is daarnaast dat wij bestellingen van verschillende aanbieders bundelen, waardoor wij efficiënt en duurzaam kunnen bezorgen. Dit betekent dat foodaanbieders makkelijk kunnen starten en daarmee direct toegang hebben tot ons landelijk netwerk.”

Bron: Levensmiddelenkrant