Bezorggebied AH Compact groeit verder

ZAANDAM – Albert Heijn breidt het bezorggebied van de compacte bezorgservice verder uit naar Velsen, Hoorn, Deventer, Purmerend, Edam-Volendam, Alphen aan de Rijn en Zoetermeer. De compacte bezorgdienst onderscheidt zich van de reguliere bezorgservice door met het minimale bestelbedrag van 35 euro boodschappen gratis te bezorgen.

AH compact is gericht op het bezorgen van kleinere boodschappen. Met circa 5.000 producten in het assortiment is het aanbod kleiner dan het reguliere assortiment. De nieuwe bezorgservice werd in september gelanceerd in Haarlem en is ondertussen ook actief in Heemstede, Nijmegen, Beverwijk, Gouda en Heemskerk.

Uitbreiding

Philip Padberg, directeur e-commerce, zegt het volgende over het succes van de service: “Klanten die gebruik maken van AH Compact zijn er erg enthousiast over. Daarom breiden we nu snel verder uit en verdrievoudigen we het bezorggebied binnen een maand." Met de uitbreiding wordt het bezorggebied verder uitgebreid waarmee het gebied 700.000 huishoudens beslaat.

Bron: Levensmiddelenkrant