Bijna 30 jaar Gouden Partner Awards

Wat altijd terugkomt: de ‘gouden handdruk’. Die is hier in allerlei verschijningsvormen te zien op een waaier aan oude edities uit de jaren 00 en 10.

De besten in hun categorie

NIEUWVEEN – Hoeveel Gouden Partners hangen er bij u aan de wand? In 1993 werden voor de allereerste keer prijzen door ons uitgereikt aan fabrikanten die volgens hun handelspartners de besten in hun categorie zijn. Dat is al bijna dertig jaar geleden! Reden voor ons even terug te blikken op al die gouden jaren van samenwerking tussen producenten en hun retailpartners.

Wat meteen opvalt is dat er, op de kapsels en brillen van de trotse fabrikanten na, niet veel veranderd is in de loop der jaren. Telkens komen dezelfde productgroepen in een cyclus van twee jaar aan bod, staan vrolijke medewerkers op de foto met hun oorkonde(n) en producten te pronken en vertellen inkopers en category managers waarom juist deze winnaars een prijs mogen ontvangen voor het meedenken op het niveau van de assortimentsgroep, het succes van hun introducties, hun omzetprestatie en hun rendementsbijdrage. Of allemaal, dat kan natuurlijk ook.

Al die jaren bezoeken wij de fabrikanten en reiken de award uit, samen met een fles champagne. Want het mag beslist worden gevierd wanneer inkopers de samenwerking roemen. En het enthousiasme is in al die jaren onveranderd gebleven: fabrikanten zijn altijd blij de felbegeerde prijs in ontvangst te nemen. Ze zien het als een blijk van waardering en een stimulans om op dezelfde weg door te gaan.

Wat nog meer boven komt drijven na alle oude edities in te zien: het zijn vaak dezelfde producenten die een Gouden Partner winnen. Het is bepaald niet makkelijk voor nieuwe producenten om ertussen te komen. De oudgedienden zijn gewoon écht goed in hun vak en weten de retailpartners ieder jaar weer te overtuigen door met elkaar tot bloei te komen.

Bron: Levensmiddelenkrant