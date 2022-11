Biosuper Odin stapt over op ‘fiets-koe-rier’

GELDERMALSEN – Natuur super Odin is overgestapt op volledig groene bezorging. De foodcoop bezorgt de boodschappen voortaan per elektrische fiets, de SunRider. Deze koerierbakfiets werkt voor 100 procent op zonne-energie.

Odin zocht enige tijd naar een duurzaam antwoord op de toenemende vraag naar thuisbezorging in dorpen en steden. De SunRider kan zo’n 100 kilometer per dag afleggen met een lading van 150 kilo, wat neerkomt op 4 á 5 bestellingen. De bezorgfiets is uitgerust met zonnepanelen die, zolang er daglicht is, de accu voorzien van stroom. Op de bak van de bezorgfiets is een foto van een gehoornde koe te zien. “We wilden de fiets een herkenbare uitstraling geven en kozen voor een koe met hoorns, zoals het hoort in de biodynamische landbouw”, aldus Odin-directeur Merle Koomans van den Dries. “Daarom heet de bezorgfiets in onze wandelgangen nu de fiets-koe-rier.”



Bron: Levensmiddelenkrant