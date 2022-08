Bob Mulder nieuwe sales director bij FrieslandCampina

AMERSFOORT – Per 1 oktober wordt Bob Mulder de nieuwe sales director van FrieslandCampina Consumer Dairy Netherlands. Hij volgt Dieuwer van Staveren op die de Duitse tak van het bedrijf gaat leiden.

Mulder werkt sinds 2017 bij het zuivelbedrijf in diverse functies. Zijn huidige functie is director channel & catergory development. Daarvoor heeft hij gewerkt bij onder andere Unilever, Euroma en Hero Nederland in verschillende sales, category-management en marketing functies. “Ik kijk er naar uit om, samen met het team en onze klanten, verdere stappen te zetten in de verduurzaming van de Nederlandse zuivel”, zegt Mulder.

Koers

Dustin Woodward, managing director in Nederland: “Met deze wijzigingen zetten we de koers voort die Dieuwer slagvaardig heeft ingezet. Met Bob is er een natuurlijke opvolger in huis die uitgebreide kennis heeft van de markt, kanalen en klanten. Ik ben ervan overtuigd dat hij het verschil zal maken in onze visie om duurzame groei te realiseren voor een gezonder Nederland.”

Bron: Levensmiddelenkrant