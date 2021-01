Boerschappen neemt SupportYourLocals Amsterdam over

AMSTERDAM – Maaltijdboxenbedrijf Boerschappen neemt alle activiteiten over van SupportYourLocals Amsterdam. Dit moet een intensieve samenwerking opleveren die de lokale- en korte voedselketens in de hoofdstad naar een hoger niveau te tillen. Voor Boerschappen zijn het de eerste stappen buiten Noord-Brabant richting hun ambitie om heel Nederland lokaler te laten eten.

Boerschappen is een snelgroeiend maaltijdboxenbedrijf dat is opgericht in 2014. Het bedrijf werkt samen met een netwerk van ruim 125 kleinschalige makers en boeren om maaltijdboxen samen te stellen van lokale producten. Klanten kunnen de boxen zelf ophalen bij één van de twintig ophaalpunten of thuis laten bezorgen door heel Nederland.

Oprichters Stéphanie Vellekoop en Stijn Markusse zijn blij met de samenwerking. "Wij merkten, zeker in 2020, dat wij steeds meer klanten in Amsterdam en omgeving kregen. Zij willen niet alleen het gemak van onze maaltijdbox, maar ook optrekken om een nieuwe voedselketen te maken die deugt. Samen met SupportYourLocals kunnen we de consumenten nu méér soorten boxen en ophaal- en bezorgmomenten."

Volledig regionaal

SupportYourLocals is in maart dit jaar ontstaat als initiatief om lokale ondernemers te steunen en erg succesvol gebleken. Het samenbrengen van lokale ondernemers en boeren slaat aan en dat wil ook oprichter van SupportYourLocals Samuel Levie nu uitbreiden. “Achter de schermen was er al veel contact tussen Boerschappen en SupportYourLocals. Er was én is namelijk een gezamenlijke ambitie om landelijk meer korte ketens te bouwen die deugen. Boerschappen kan met haar netwerk en omvang bijdragen aan deze doelstelling.”

Boerschappen blijft samenwerken zijn Amsterdamse leveranciers en blijft trouw aan zijn belofte om volledig regionale boxen te kunnen leveren. Het doel is om producten van de lokale makers steeds vaker op de Amsterdamse aanrechten te doen belanden. Vellekoop en Markusse: “Deze overname is de eerste stap om ook buiten Noord-Brabant ‘het nieuwe lokaal’ waar te maken. De komende jaren gaat Boerschappen veel investeren, zodat heel Nederland steeds lokaler kan gaan eten.”

Bron: Levensmiddelenkrant