Bol.com kiest voor 100% groene stroom

UTRECHT – Bol.com heeft een nieuwe stap gezet richting klimaatneutraal winkelen. Vanaf deze week draaien alle gebouwen in Nederland en België op groene stroom.

Er zijn recentelijk ruim 13.000 zonnepanelen geplaatst op het nieuwe fulfilmentcenter in Waalwijk. Dit is volgens Vincent Weijers, Directeur Logistiek & Operatie bij Bol.com een belangrijke stap naar het einddoel: in 2025 geen CO2-uitstoot per pakket. Natuurlijk is er nog veel werk te doen, maar mede door de samenwerking met Eneco, zetten we continu stappen om duurzamer te ondernemen: van zo zuinig mogelijk verpakken en bezorgen van de artikelen, tot het aanbieden van een groot duurzaam assortiment in onze winkels.”



Samenwerking

De samenwerking met Eneco is gestart in januari 2017 voor de inzet van windenergie. Dit is de afgelopen maanden uitgebreid met zonne-energie. De ruim 13.000 nieuwe zonnepanelen wekken per jaar circa 4 gigawatt energie op, wat gelijk staat aan het jaarlijkse energieverbruik van circa 1200 huishoudens. Bol.com gaat deze groene stroom onder meer gebruiken voor liften, verlichting, automatische deuren en orderpickmachines, transportbanden, inpakmachines en sorteersystemen, die er straks voor zorgen dat er wel een half miljoen pakketjes per dag door het enorme gemechaniseerde fulfilmentcenter kunnen gaan.



Bron: Levensmiddelenkrant