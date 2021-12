Bol.com neemt meerderheidsbelang in Cycloon

ZAANDAM – Ahold Delhaize, moederbedrijf van bol.com, gaat een strategische samenwerking aan met bezorgservice Cycloon. Hierbij verkrijgt bol.com een meerderheidsbelang in het fietskoerierbedrijf.

Met de samenwerking willen de partijen de groei van het bezorgbedrijf versnellen en de ambitie om bezorging duurzamer en socialer te maken verwerkelijken. De transactie wordt begin 2022 afgerond, in afwachting van het advies van de ondernemingsraad en goedkeuringen van de mededingingsautoriteit en vakbonden. Vier jaar na de transactie zal de webgigant ook de resterende aandelen overnemen. Cycloon zal ook dan als zelfstandig merk blijven voortbestaan.

Bruine boterhammen

Cycloon heeft een netwerk van fietskoeriers en postbezorgers die bezorgen door heel Nederland. ‘Dit doet Cycloon zoveel mogelijk op een slimme manier, aangestuurd door menskracht en bruine boterhammen’, is in het persbericht te lezen. Het bedrijf bespaart jaarlijks 1600 ton CO2 met deze manier van bezorgen. Verder zijn er zo’n 600 mensen met een (voormalige) afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam bij het bedrijf. Cycloon zegt ernaar uit te kijken de post- en pakketbezorging voor huidige en nieuwe klanten voort te zetten en ook pakketten te zullen leveren voor bol.com. Dit gaat om zowel pakketten van de webreus zelf als pakketten van verkooppartners die hun producten in dc’s van bol.com opslaan. Marieke Snoek, algemeen directeur Cycloon: “De samenwerking met bol.com geeft ons de kans om op een nog veel grotere schaal impact te maken. We investeren verder in onze mensen, het netwerk en onze partners en dat stelt ons in staat om de dienstverlening voor onze huidige en nieuwe klanten te verbeteren en verder uit te breiden. Daarbij hebben we uitvoerig gesproken over de principes waar we als organisaties voor staan en voor blijven staan.”

Duurzaamheidsdoelstellingen

De samenwerking draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die bol.com heeft, zo werkt de webwinkel naar nul CO2-uitstoot per pakket in 2025. Vincent Weijers, directeur Logistiek & Operatie (coo) bij bol.com: “Naast de duurzame en sociale missie van Cycloon is het voor bol.com en zijn verkooppartners een unieke mogelijkheid om de verduurzaming van onze groeiende pakketbezorging te versnellen en onze bezorgcapaciteit uit te breiden."

Bron: Levensmiddelenkrant