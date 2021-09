Bolsius brengt visie voor duurzame groei van de Home Ambience Categorie

SCHIJNDEL - De Home Ambience-categorie is in het afgelopen jaar hard gegroeid en onderzoek leert dat er nog veel mogelijkheden zijn om verder te groeien. Om dit potentieel te benutten heeft Bolsius een categorievisie ontwikkeld. “Er ligt een grote kans om samen met retailers te bouwen aan volume- en waardegroei voor kaarsen, geurkaarsen en geurstokjes. Nu is het moment om hierop in te spelen”, vertelt Cerès Cornelissen, shopper marketeer bij Bolsius.

De categorie groeit momenteel harder dan ooit, aldus Cornelissen. “Voor de aankoop van (geur)kaarsen en geurstokjes hebben consumenten hun weg richting de supermarkt duidelijk gevonden. Shoppers zijn het afgelopen jaar vaker thuis geweest en trends die spelen binnen onze categorie zijn door COVID-19 versneld”, legt ze uit. Om hier de komende jaren verder op in te spelen heeft Bolsius veel onderzoek gedaan naar het consumentengedrag en de behoeftes rondom de categorie Home Ambience. De (geur)kaarsen en geurstokjes die hieronder vallen dragen bij aan een fijn gevoel in huis door het prikkelen van de zintuigen. Daarnaast helpen ze bij het creëren van een (persoonlijke) sfeer in huis en maken bepaalde situaties nog wat specialer, aldus Bolsius. Als voorbeeld worden momentjes voor jezelf, een bezoek van vrienden en familie of een romantisch etentje genoemd. “Uiteraard speelt duurzaamheid ook een steeds grotere rol. Een ruime meerderheid van de consumenten geeft inmiddels aan dat het belangrijk is dat producten natuurlijke ingrediënten bevatten en dat ze op een duurzame manier worden geproduceerd”, vertelt Renee van Rens, brand experience manager bij Bolsius.

Groeipijlers

Met de verworven inzichten is een categorievisie ontwikkeld met een aantal groeipijlers die de basis vormen voor toekomstige initiatieven. Cornelissen licht de belangrijkste pijlers toe. “Een van de belangrijkste groeipijlers is het aantrekken van meer consumenten naar het geursegment. Het is belangrijk om daar op de winkelvloer op in te spelen, zodat we zowel nieuwe consumenten aantrekken als bestaande behouden. Het bieden van een breed assortiment, inspiratie en het verhogen van de zichtbaarheid, verlaagt de drempel om een geurproduct te proberen en te kopen in de supermarkt.” Bolsius speelt hierop in door, naast de introductie van nieuwe geuren binnen haar bestaande geurlijn True Scents, ook een nieuwe collectie te introduceren: True Joy. Deze collectie is nog meer geïnspireerd door geuren uit de natuur, gemaakt met plantaardige was, natuurlijke extracten en is volledig palmolie-vrij. De Bolsiusgeurproducten worden dit najaar op de winkelvloer onder de aandacht gebracht middels een opvallende geuractivatie aan het schap. Cornelissen legt uit: “Shoppers die geurproducten kopen, willen graag wat langer rondkijken. Ze willen de geuren ruiken en ervaren. Met deze activatie bieden we die beleving op een onderscheidende manier.”

Waardevolle introductie

“Voor het segment kaarsen zonder geur ligt de meeste potentie in het bewust maken van de consument dat er vaker momenten zijn om kaarsen te laten branden. Het aansteken van een kaars is slechts voor een kleine groep echt een gewoonte. Door kaarsen onderdeel te maken van meer vaste momenten, zoals het borrel- of dinermoment, kan de categorie ontzettend groeien”, zegt Cornelissen. “Het kaarsenassortiment in supermarkten is afgelopen periode enorm toegenomen. Consumenten hebben meer keuze in speciale kleuren of prints. Door hierin te blijven innoveren verwachten wij dat het segment ook in de toekomst verder zal groeien”, zegt Roel van der Zande, business unit manager bij Bolsius. Dit najaar brengt Bolsius daarom nieuwe rustieke kaarsen onder de collectienamen Silhouette, Shimmer en Sunset op de markt. “Hiermee wordt de shopper uitgenodigd een set van verschillende kaarsen samen te stellen, wat de kassa-aanslag verhoogt”, aldus Van der Zande.

Campagne

Bolsius zal ook dit najaar te zien zijn op tv & online om in te spelen op de genoemde groeidrijvers en de nieuwe collecties te ondersteunen. “Met onze nieuwe ‘het is niet alleen een kaars’-campagne spelen we in op de dagelijkse momenten van geluk, of ze nu klein of groot zijn. Door te laten zien wat een kaars of geur nog meer kan betekenen ‘vieren’ we hun rol in ons leven. De campagne zal een nieuw licht werpen op kaarsen en geur door een verrassende twist te geven aan ieder ‘magisch moment’. Afhankelijk van tijd, plaats en gelegenheid. Van een sfeermaker tot een pauzeknop, van een verleider, tot een nieuw ritueel. De campagne loopt vanaf week 37 tot aan week 12”, aldus Van Rens.

Bron: Levensmiddelenkrant