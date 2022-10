Bonduelle: ‘Peulvruchten zijn een groeidrijver voor de categorie’

Bonduelle maakt de categorie groenteconserven futureproof

[SPECIAL: BLIK OP HET SCHAP] EINDHOVEN - Gezond, lekker, duurzaam en betaalbaar: de groenteconservencategorie biedt een hoop voordelen. Toch kleeft er nog te vaak een negatief imago aan, en dat heeft alles te maken met de traditionele kant van de categorie, aldus Roel Goudsmits, senior brand manager Retail Benelux bij Bonduelle. “Groenteconserven is een meer rijke en diverse categorie dan dat veel mensen in eerste instantie denken. Niet alleen de traditionele groenten zoals doperwtjes en sperziebonen vallen hieronder, maar ook moderne groenten zoals maïs en moderne peulvruchten. Groei in de categorie komt uit deze laatste groep groente. Om die reden focust Bonduelle zich hierop.”

Bonduelle is naar eigen zeggen grondlegger van de moderne kant van de categorie, waar maïs en moderne peulvruchten onder vallen. Goudsmits en Liesbeth Dufornee, head of category development bij Bonduelle, zijn dagelijks bezig de categorie groenteconserven futureproof te maken. “Groenteconserven zijn veel relevanter dan dat we vaak denken. De avondmaaltijd start vaak met groente en daarin bieden groenteconserven veel opties. De producten hebben ook specifieke voordelen, zoals lang houdbaar, altijd op voorraad, weinig derving en makkelijk te portioneren. En het is bij uitstek gezond en lekker, net als alle andere groenten”, legt Dufornee uit. “In een tijd waarin we voedselverspilling willen verminderen, kunnen we met groenteconserven een hoop stappen zetten. We zijn trots op deze mooie categorie.”



Ingrediënt

Als we inzoomen op de categorie, dan zien we dat die twee kanten heeft: groente voor de traditionele maaltijd en groente voor de moderne maaltijd. Aan die eerste kleeft nog wel eens een negatief imago en dat merken Goudsmits en Dufornee ook. “We horen soms dat dit deel van de categorie als ouderwets betiteld wordt, en dat die groenten bijvoorbeeld minder bite hebben. Deze groenten worden vaak als component gegeten in een agv-maaltijd, denk aan doperwtjes, rode kool of sperziebonen. De traditionele kant van de categorie staat onder druk”, legt Goudsmits uit.

Waar Bonduelle juist groeikansen ziet is in groente voor de moderne maaltijd, waarbij groenteconserven als ingrediënt in de maaltijd worden gebruikt. “Linzen in de salade of kikkererwten door een ovenschotel, dat is wat we daarmee bedoelen. Deze moderne kant van de categorie wint aan terrein en is een echte groeidrijver”, vult Dufornee aan. Dat imago is dan ook heel anders als het gaat om maïs of peulvruchten, dan reageren consumenten met: lekker, vullend, bomvol eiwitten en veel vezels. “De toekomst van groenteconserven zit echt in het gebruik als ingrediënt in plaats van component, maar ondertussen is het wel van belang om de traditionele kant in stand te houden, want ook daar is nog een doelgroep voor”, aldus Dufornee.



Onderschatten

Dat peulvruchten steeds populairder worden in Nederland heeft volgens Goudsmits diverse oorzaken. “Ze zijn gezond en goed voor het milieu, daarnaast experimenteren we graag met nieuwe buitenlandse gerechten. Peulvruchten passen daar altijd in. Bovendien kun je er lekkere gerechten mee maken en lekker eten willen we natuurlijk allemaal. Ook een dagje minder vlees krijgt veel aandacht. De vraag die daarbij wordt gesteld is: hoe blijft de maaltijd vullend en voedzaam? Peulvruchten zijn een goed alternatief voor vlees.”

Ook retailers zien de noodzaak om nadruk te leggen op plantaardige eiwitten in het kader van de eiwittransitie. Dufornee: “Er zijn gelukkig veel retailers die de handschoen al hebben opgepakt en er actief mee aan de slag zijn, die willen naar 60 procent plantaardige eiwitten en 40 procent dierlijke eiwitten. Dat is een flinke gedragsverandering, maar het begint uiteindelijk met wat er op het schap staat en waar aandacht naartoe gaat. En het is belangrijk de rol van peulvruchten niet te onderschatten in de eiwittransitie. Peulvruchten zijn wellicht wel de vleesvervanger-vervanger. Consumenten gaan namelijk op een andere manier koken en de maaltijd anders inrichten. Dit biedt volop kansen voor peulvruchten.”



Eindeloos recyclebaar

Zeg je Bonduelle, dan zeg je blik. Van oudsher produceert het merk groenten en peulvruchten in blik en dat gebeurt nog steeds. Dit heeft vele voordelen, aldus Goudsmits. “De groenten behouden hun kleur en bite, omdat blik geen licht doorlaat. Daarnaast is het in gewicht lichter dan een glazen pot en ook beter recyclebaar. Dat komt omdat 96 procent van de stalen blikjes weer terugkomt als staal. Dat wordt door afvalverwerkingsbedrijven uit het huishoudelijk afval gehaald, waardoor het oneindig recyclebaar is. Dat is een groot voordeel voor consumenten, want die hoeven niet apart naar de glasbak bijvoorbeeld. Verder is blik bijna onbreekbaar.” Het afgelopen jaar is er een nieuw product aan het assortiment toegevoegd bij Bonduelle, dat niet in blik is verpakt. Het gaat om Bonduelle Lunch Bowls in stazak. Lunch Bowls spelen in op consumenten die tussen de middag op zoek zijn naar een snelle en gezonde lunch. “Nederlanders eten te weinig groenten en peulvruchten, dit komt doordat we deze nagenoeg alleen consumeren bij het diner. We hebben een typische boterhammencultuur, al willen we wel gezonder en gevarieerder eten. Bonduelle Lunch Bowl is een goed alternatief, want het is een combinatie van groenten, peulvruchten en granen. Even in de magnetron of koud, en je hebt een makkelijke en gezonde lunch”, zegt Dufornee.

Uitdaging

Bonduelle ziet volop kansen voor de groenteconservencategorie in de toekomst. Samen met retailers pakt Bonduelle deze kansen op en zorgt zij ervoor dat de categorie futureproof blijft. “Door samen met retailers de categorie te transformeren naar meer gezonde plantaardige voeding blijven we relevant”, aldus Dufornee. Goudsmits: “We moeten meer uitleggen over de categorie. Dat doen we in de magazines van supermarkten met bijvoorbeeld een recept en op de winkelvloer in het schap, met promoties, displays en schapaankleding. Het gaat om de combinatie van inspiratie en confrontatie.”

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.