Bonduelle plaatst nieuw voedselkeuzelogo op verpakkingen

‘Meer transparantie over gezonde voeding door Nutri-Score’

EINDHOVEN - Alle mais- en peulvruchten van Bonduelle hebben vanaf deze maand het Nutri-Scorelogo op hun verpakking staan. Dit geldt voor Nederland en België. De fabrikant is in Frankrijk al gestart met het nieuwe voedselkeuzelogo op al zijn producten.

In Nederland is het logo goedgekeurd als officieel voedselkeuzelogo, maar nog niet wettelijk verplicht. In België en Frankrijk wordt het logo al gebruikt. Volgens Bonduelle krijgen alle producten een A-score, wat staat voor een gezonde keuze.

Variatie

Ilonka Audenaerde, general manager Bonduelle Benelux zegt: “Wij willen het voor consumenten zo gemakkelijk mogelijk maken om gezond te eten, met een grote variatie aan plantaardige voeding. Het nieuwe Nutri-Score-logo maakt dat mogelijk, doordat het een duidelijk kleurensysteem is op de voorkant van de verpakking. Dit is een mooie stap vooruit in het transparanter communiceren over gezonde voeding.” Met het Nutri-Score-logo kunnen consumenten in één oogopslag zien of een product een gezonde keuze is. Producten kunnen een A, B, C, D of E scoren. De stoplichtkleuren geven aan hoe gezond de keuze is: de donkergroene A is de meest gezonde keuze, terwijl de rode E het minst gezond is.



Verantwoordelijkheid

Bonduelle steunt de gedachte van de consumentenorganisaties en wil als voedselproducent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in het transparant communiceren over gezonde voeding. Daarom zal Bonduelle vanaf deze maand het logo gefaseerd gaan invoeren. Naar verwachting heeft het volledige assortiment van Bonduelle begin 2021 het Nutri- Score-logo op de verpakking staan.

Bron: Levensmiddelenkrant