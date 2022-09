Boon en Hela komen met plantaardige curryworst

VENLO/DEN BOSCH – De favoriete Duitse streetfood wordt naar Nederland gehaald: Boon en Hela zijn tot een unieke samenwerking gekomen en introduceren plantaardige curryworst. De gekruide worsten van Boon zorgen samen met de Kruiden Ketchup Curry van Hela voor dé curryworst beleving.

“Wij hadden Boon al langere tijd in het vizier om mee samen te werken. Dit is ook verschillende keren in ons innovatieteam aan bod gekomen. BOON zien wij als een vernieuwend en hip bedrijf in de foodsector, waar wij onze producten graag aan verbinden”, aldus Jessica Verbakel marketing manager Hela Thissen. Donnée Maessen, marketeer bij Boon vult aan: “Voor ons is dit een unieke kans om met een gevestigd merk als Hela te werken en zo nieuwe shoppers naar de vega categorie te trekken.”



De plantaardige curryworst is vanaf 15 september verkrijgbaar bij Jumbo en Vomar.



Bron: Levensmiddelenkrant