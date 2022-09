Brand vervangt in Wijlre pils voor speciaalbieren

WIJLRE – De Brand Brouwerij in het Limburgse Wijlre wordt een duurzame microbrouwerij met proeflokaal. De nieuw te bouwen brouwerij gaat zich richten op ambachtelijke- en speciaalbieren. De productie van Brand Pils wordt verplaatst naar de brouwerijen in ’s-Hertogenbosch en Zoeterwoude. In de nieuwe microbrouwerij zullen veel minder mensen werken dan nu. Voor achtenveertig medewerkers worden passende functies gezocht binnen het bedrijf.

Volgens de brouwerij heeft het de allerhoogste prioriteit om aan deze medewerkers vervangend werk aan te bieden. “Zij hebben Brand mede groot gemaakt en het is dan ook niet meer dan logisch dat we goed voor hen gaan zorgen. Ook vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde aan boord blijft en daarom willen wij hen binnen de organisatie behouden”, zegt Maarten Koudenberg als eindverantwoordelijke voor de Brand Brouwerij.

Duurzaam

De nieuwe brouwerij is nodig om in te kunnen spelen op de snelgroeiende markt voor speciaalbieren. In de huidige brouwerij in Wijlre is dit niet te realiseren. “Kleinschalige productie vereist namelijk een andere set aan brouwapparatuur. Het grootste deel van de miljoeneninvestering wordt besteed aan ketels en nieuwe verpakkingslijnen. Door de metamorfose wordt het meteen ook een duurzame onderneming. Het energieverbruik gaat fors omlaag en er wordt maximaal gebruik gemaakt van hernieuwbare energie. De Brand microbrouwerij is hierdoor straks volledig C02 neutraal”, zegt merkverantwoordelijke voor Brand, Marc Scholten.

