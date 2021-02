Britse websuper bezorgt emissievrij

HATFIELD - Ocado Zoom, de snelle boodschappenbezorgservice van de Britse onlinesupermarkt Ocado, is een proef begonnen met elektrische, elektrisch ondersteunde en pedaal-aangedreven voertuigen.

De proef is onderdeel van de doelstelling om in 2035 netto nul koolstofemissies te hebben. De nieuwe voertuigen van Ocado Zoom rijden sinds 28 januari in Acton, West-Londen. Volgens Ocado was de eerste feedback van klanten zeer positief. George Dean, hoofd van Ocado Zoom: “We zijn erg verheugd om een nieuwe generatie voertuigen op de weg te zien. We streven ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen terwijl we de boodschappen zo snel mogelijk bij onze klanten bezorgen. Deze proef is een belangrijke stap in, naar ik hoop, een snelle uitbreiding van onze niet-emitterende vloot ”.

Dankzij de koelcapaciteit van de voertuigen kunnen ze zo’n 65 kilometer afleggen. De formule hoopt met meer bezorgingen per rit een efficiëntere bezorgservice te creëren en daarmee minder voertuigen op de weg nodig te hebben. Elke levering in deze nieuwe voertuigen is emissievrij en vervangt volgens Ocado de noodzaak van het gebruik van een bestelwagen, auto of bromfiets. Het bedrijft schat in dat dit resulteert in een besparing van 7,7 kg tot 9,6 kg uitstoot per voertuig per dag.



Ocado Zoom

De Ocado Zoom-service, gelanceerd in 2019, stelt klanten in staat te kiezen uit tienduizend producten, waaronder vers voedsel, gebak, diepvriesproducten en huishoudelijke artikelen. De minimale besteding van een bestelling is 15 pond en de levering kost doorgaans zo’n 3 pond. De consument kan kiezen of ze een levering zo snel mogelijk of later op dezelfde dag wil. Het record van de snelste levering van het bedrijf staat op acht minuten, terwijl de gemiddelde levertijd 40 minuten is.



Onlineaandeel verdubbeld

Ocado Zoom is onderdeel van Ocado Retail, een joint venture tussen Ocado Group en Marks & Spencer. Door de grote vraag naar onlineboodschappen in de pandemie zag het bedrijf een omzetgroei van 35 procent in het vierde kwartaal.

Uit branchegegevens blijkt dat het onlineaandeel van de uitgaven voor levensmiddelen is verdubbeld van 7 procent voor de crisis naar ongeveer 14 procent. Als onderdeel van de uitbreidingsplannen van Ocado Retail wil Ocado Zoom tegen 2025 meerdere locaties in Londen geopend hebben, waardoor meer klanten hun boodschappen binnen een uur kunnen ontvangen.

Bron: Levensmiddelenkrant