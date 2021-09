Bud brengt Bud Zero op de markt

AMSTERDAM – Bud introduceert deze week Bud Zero: ‘Alcoholvrij maar mét de bekende smooth taste’. Het product bevat maar 14 kcal per 100 milliliter.

De nieuwkomer wordt gebrouwen met premium gerst, hop en mout en wordt vier weken gerijpt op beukenspaanders, net als Bud. Het resultaat is een volledig alcohol- en suikervrij bier. Bovendien wordt tijdens het gehele brouwproces 100 procent hernieuwbare energie gebruikt.

Altijd en overal

Bud zegt flink aan de weg te timmeren in Nederland sinds de lancering in Nederland medio 2019. Zo lanceerde de fabrikant een eigen krat en hervulbare fles. “Nu de populariteit blijft groeien, is het merk toe aan deze volgende stap. Bud trekt veelal nieuwe consumenten naar de biercategorie en verwacht een zelfde ontwikkeling te zien met de alcoholvrije variant”, aldus de bierbrouwer. Bud meldt verder dat vooral consumenten in de steden steeds vaker en meer voor alcoholvrije opties kiezen. “Met Bud Zero kan iedereen altijd en overal genieten van de bekende smooth taste van Bud, met of zonder alcohol,” vult Caroline Klaassen aan, senior brand manager bij Anheuser-Busch InBev. De blikjes van 33cl zijn per sixpack verkrijgbaar bij bijna zeshonderd Albert Heijn-filialen, en in het voorjaar van 2022 ook bij horecagelegenheden en andere retailformules.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops