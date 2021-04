Bushmills lanceert Causeway-collectie

Speciaal voor de echte Nederlandse whiskyliefhebber heeft Bushmills de 2011 Banyuls Cask uit de Causeway Limited Edition-collectie uitgebracht. Deze sensationele whiskey is vanaf april in een beperkte oplage exclusief verkrijgbaar bij Mitra.

De exclusieve Causeway-collectie is vernoemd naar de Giant’s Causeway. Een rotsformatie in Bushmills, aan de noordoostkust van Noord-Ierland, die bestaat uit zo’n 40.000 basaltzuilen. De rotsen zouden zijn ontstaan bij een vulkaanuitbarsting, zo’n 60 miljoen jaar geleden. De formatie staat sinds 1986 op de werelderfgoedlijst van UNESCO en is de meest bezochte toeristische attractie van Noord-Ierland. Met de Causeway-collectie komt Bushmills met een limited edition lijn die niet alleen de generaties vóór hen eert, maar ook het onvergelijkbare natuurlijke landschap waarin deze whiskey is ontstaan.



Helen Mulholland

In de 2011 Banyuls Cask is het unieke en sensationele karakter van de zeldzame Ierse single malt duidelijk terug te proeven. Na meer dan zes jaar gerijpt te hebben in Oloroso-sherry- en -bourbonvaten is deze single malt door master blender Helen Mulholland in drie jaar afgemaakt in zeldzame Banyuls-vaten. Hierdoor behoort deze sensationele whiskey tussen ’s werelds beste Ierse single malts. Door de zoete versterkte dessertwijntonen van deze Franse vaten wordt de 2011 Banyuls Cask gekarakteriseerd door een samensmelting van vanille en honing met tonen van zongerijpte perziken en abrikozen. Deze sappige tonen van steenfruit worden in de loop der jaren intenser, warmer en zoeter, alsof ze gebakken zijn. De zoete kruiden van anijs en zwarte bessen barsten door de kenmerkende zachtheid van het honingzoete mout van Bushmills.



Verkrijgbaarheid

Er is een beperkte oplage verkrijgbaar. Vanaf 12 april is dit meesterwerk van Helen Mulholland daarom exclusief te koop bij Mitra.

Bron: Levensmiddelenkrant