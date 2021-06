Cacao in Verkade repen is volledig Fairtrade

UTRECHT – De samenwerking tussen Fairtrade en Verkade is terug van weggeweest. In 2008 koos de chocoladefabrikant voor Fairtrade certificering van haar chocoladerepen. Deze zomer is er sprake van een hernieuwd partnerschap. Deze samenwerking houdt in dat alle cacao in Verkade chocoladerepen nu van Fairtrade afkomst is.