Cafe Royal: “We proberen altijd positief mee te denken met onze handelspartners.”

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Koffie & thee Criterium: Succes van producten en innovaties Winnaar: Café Royal Switzerland

ROTTERDAM - Ook als jong merk kun je een Gouden Partner winnen, bewijst de award voor Café Royal Switzerland. Het heeft wellicht te maken met de opvatting van head of Benelux Stephanie Ribbens over een goede samenwerking. Wat haar betreft is het essentieel om de groeiambitie en categorievisie van je handelspartners goed te begrijpen, en ook het woord ‘vertrouwen’ valt, net als ‘steunen’ en ‘flexibiliteit’. En ‘winst’. Geen wonder dat de handelspartners van Café Royal Switzerland het woord ‘succes’ aan het rijtje toevoegen.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat betekent deze prijs voor jullie?

“Wij zijn ontzettend vereerd deze prijs in ontvangst te mogen nemen. We zijn een relatief jong merk, zeven jaar geleden begonnen vanuit het niets. Dat we nu deze prijs winnen is een mooie waardering vanuit de handel.”

Hoe gaan jullie om met de geopolitieke gebeurtenissen? Wat merken jullie daarvan?

“Moeilijke situaties leiden er vaak toe dat mensen dichter bij elkaar komen. Al jaren proberen we alle koffieleveranciers als gelijken te behandelen en een eerlijke partner te zijn. In tijden van beperkte productbeschikbaarheid en grote logistieke uitdagingen helpt de vertrouwensrelatie die we samen hebben opgebouwd in de ‘goede’ tijden. We proberen elkaar te steunen en flexibele oplossingen te vinden, zodat alle betrokkenen op de lange termijn winst behalen. Dit is de enige manier om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden, zodat we met zoveel mogelijk mensen deze moeilijke tijden ongeschonden doorkomen.”

Als jullie kijken naar de afgelopen twee jaar, wat is dan écht een hoogtepunt?

“We zijn er trots op dat we sinds het begin van dit jaar de CO2-voetafdruk van al onze Café Royal-producten volledig compenseren. Niet alleen die van onszelf, maar ook die van de producenten, logistiek, verkoop en consumptie door de klant. Natuurlijk werken we voortdurend aan het verkleinen van onze eigen voetafdruk. Door verpakkingsmateriaal te optimaliseren en vermijden, door te investeren in de modernisering van onze gebouwen en door systemen om energie te besparen. Overigens betrekken we sinds 2020 100 procent van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Om de resterende voetafdruk te compenseren, werken we samen met MyClimate aan een ‘Gold Standard’project in Kenia.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op jullie succes?

“Tegenwoordige zijn steeds meer koffiedrinkers op zoek naar kwaliteit, variatie en verantwoorde koffie. Met het brede assortiment van Café Royal helpen wij deze behoefte in te vullen. Met bijvoorbeeld onze Café Royal flavoured koffie-range bieden we een uniek assortiment binnen het Nespresso*-segment. Daarnaast is al onze koffie CO2-gecompenseerd en Rainforest Alliance-gecertificeerd.”

Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“Uiteraard is het belangrijk dat basisvoorwaarden als leverbetrouwbaarheid, marge en groei op orde zijn. Maar het is ook heel belangrijk om de groeiambitie en categorievisie van onze handelspartners goed te begrijpen. Waar willen ze met de categorie naar toe, wat is belangrijk voor hun klanten? We proberen vanuit Café Royal daarin altijd positief mee te denken.”

*Dit merk is eigendom van derden die geen enkele relatie met Delica AG hebben.

“Hier schijnt de zon van goed begrip van de hele keten. Als bescheiden speler op het gebied van levensmiddelenproductie weet Café Royal een positie in te nemen die goed is voor de balans in de markt en laat zij zien dat een gedegen strategie en slim samenwerken altijd loont.”

Hans van Duin

sourcing- en category manager bij Albert Heijn