Carrefour neemt bezorgdienst Dejbox over

MASSY – Carrefour Group heeft bezorgdienst Dejbox ingelijfd. De bezorger is vooral actief in grote Franse steden en levert lunchmaaltijden aan de werkende consument. Carrefour hoopt dat de overname bijdraagt aan leidende positie op de e-commerce markt.

“De overnamen toont dat Carrefour de marktleider wil worden op de markt voor online boodschappen”, zegt Amélie Oudéa-Castera, executive director Customers, Services and Digital Transformation bij Carrefour. “Het geeft ons de kans om onze klantenkring uit te breiden met werknemers van middelgrote, kleine en micro-ondernemingen. We investeren in een snelgroeiend segment, met een aanbod dat draait om kwaliteit en betaalbaarheid.”

Dejbox is onder andere actief in Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes en Grenoble, plus nog honderden voorsteden. Maandelijks levert de bezorger 400.000 maaltijden. Het bedrijf heeft 300 werknemers in dienst.

