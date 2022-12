Carrefour doet proef met zelfstandig rijdend voertuig

MASSY – De Franse supermarktketen Carrefour voert sinds deze week testen uit met het bezorgen van boodschappen met een autonoom voertuig. Ze doet dat samen met de startup Goggo Networks die gespecialiseerd is in autonome logistiek. De proef vindt plaats in een gebied dat Plateau de Saclay heet en waar veel Franse technologiebedrijven zijn gevestigd, net als een technische universiteit. Dit gebied is ook testgebied voor autonome voertuigen.