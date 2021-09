CBL geeft toelichting op de meest gekochte supermarktproducten

PLAATS – CBL lanceert een website waarop toelichting wordt gegeven op de tien meest verkochte producten in de supermarkt. Er gebeurt namelijk veel op het gebied van duurzaamheid en gezondheid, zegt het CBL.

Op de nieuwe website is een interactief winkelmandje te vinden waar de tien meest verkochte producten worden uitgelicht. Dat zijn bananen, melk, eieren, brood, frisdrank, voorverpakt vlees, bier, paprika, zoute snacks en komkommer.

Duurzaamheid en gezondheid

Dat duurzaamheid en gezondheid een belangrijke rol spelen in de supermarkt is terug te zien in de gekochte producten. Zo werkt de supermarktbranche gezamenlijk een Leefbaar Loon Bananenproject om te zorgen dat medewerkers op plantages voldoende betaald worden. Ook hebben supermarkten gezamenlijk ambitieuze doelen om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen.

Schijf van Vijf

Daarnaast wordt er volop aandacht geschonken aan de Schijf van Vijf. De tien meest verkochte producten staan bijna allemaal in die Schijf. Onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord is dat supermarkten zich inzetten om de consument te verleiden meer producten te kopen die binnen de Schijf van Vijf vallen. Bijvoorbeeld door groenten aan te bieden als tussendoortjes. Meer informatie is te vinden via deze link https://winkelmandje.cbl.nl.

Bron: Levensmiddelenkrant