CBL maakt richtlijn over onlineverkoop zelfzorggeneesmiddelen

DEN HAAG – Het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) legt extra aandacht op onlineverkoop van zelfzorggeneesmiddelen. De branchevereniging laat weten dat consumenten steeds vaker hun boodschappen bestellen en aan het winkelmandje ook zelfzorggeneesmiddelen worden toegevoegd, zoals paracetamol en neusspray. Om op een verantwoorde manier met deze verkoop om te gaan hebben leden van het CBL afspraken gemaakt.

Een van de afspraken is dat er online moet worden aangegeven of het om een zelfzorggeneesmiddel gaat. Daarbij moet informatie worden gegeven over het gebruik van het product. Bij vragen wordt de consument verwezen naar een informatiewebsite. Alle afspraken zijn terug te lezen in de CBL Richtlijn voor de verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. De richtlijnen die gelden op de winkelvloer zijn hier ook in meegenomen.

Supermarkten denken volgens het CBL na over manieren om de kwaliteit van de verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen verder te verbeteren. Technologie wordt hiervoor ingezet, wat ook mogelijkheden biedt voor innovaties die gericht zijn op het optimaliseren van verantwoorde zorg. Een voorbeeld hiervan is om een online of (video)bel-oplossing op de winkelvloer in te zetten. Consumenten krijgen op een laagdrempelige manier gedegen advies. Pilots op dit vlak laten zien dat de consument dit op prijs stelt en hier eerder gebruikt van maakt dan van een medewerker in de winkel.

Geneesmiddelenwet

Er zijn plannen om de Geneesmiddelenwet te moderniseren, zodat supermarkten de eerdergenoemde digitale communicatiemiddelen kunnen inzetten. Het CBL werkt nog aan richtlijnen hiervoor.

Bron: Levensmiddelenkrant