CBL positief over jaarmeting van IMVO-beleid supermarkten

LEIDSCHENDAM – Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) publiceert de jaarmeting van IMVO-convenant Voedingsmiddelen dat in 2018 werd ondertekend door koepelorganisatie aangesloten supermarkten. De derde jaarmeting wordt positief ontvangen en is uitgevoerd in de periode juli – augustus 2021.

Uit het rapport komt naar voren dat de retailers op verschillende gebieden vooruitgang hebben geboekt. Allereerst op het gebied van de integratie van het IMVO-beleid in de bedrijfsvoering: het grootste deel van de supermarkten heeft het IMVO-beleid op orde en grotendeels geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Ook het inzichtelijk maken van risico’s in de keten is verbeterd, bijvoorbeeld door meer inzicht in tweedelijnsproductielocaties te verkrijgen. Tot slot heeft de branche samen met ketenpartners resultaten geboekt op het gebied van verschillende projecten. Een voorbeeld hiervan is de cacaoketen, al enkele jaren zijn alle cacao-eigenmerkproducten Rainforest Alliance- en Fairtrade-gecertificeerd.

Hoog op de agenda

Jennifer Muller, manager duurzaamheid bij het CBL, is trots op deze vooruitgang: “De afgelopen jaren hebben we laten zien dat IMVO hoog op de agenda van de supermarktbranche staat. In het derde jaar hebben de partijen nog meer stappen gezet richting de uitvoering van volwassen IMVO-beleid: ketens worden nog beter doorgelicht en de vele projecten laten zien dat formules handelen op basis van de opgedane inzichten.” Om de komende jaren nog meer vooruitgang te boeken, blijven formules zich inzetten om de aandachtspunten van het rapport aan te pakken. Bijvoorbeeld door een goed werkend klantenmechanisme op te zetten. Daarnaast blijven ze volgens het CBL werken aan concrete projecten op individueel niveau, samen met branche en andere convenantspartijen.

Bron: Levensmiddelenkrant