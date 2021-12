CBL: supermarkten goed op weg richting verpakkingsdoelstellingen

LEIDSCHENDAM – Het CBL heeft samen met haar leden doelen opgesteld voor het verminderen van verpakkingen, gebruiken van duurzaam materiaal en de recyclebaarheid van verpakkingen. In de Verpakkingsrapportage 2020 wordt de huidige stand van zaken weergegeven.

De ambitie is duidelijk: in 2025 moet er 20 procent minder verpakkingsmateriaal in de supermarkten liggen en 95 procent van het verpakkingsmateriaal is dan recyclebaar. Dat verpakkingen nodig zijn wordt overigens door iedereen in de branche erkend. Zo zijn ze nodig voor voedselveiligheid en gaan ze voedselverspilling tegen door de producten te beschermen tegen beschadiging.

Al behaald

Het streven is onderverdeeld in zes doelstellingen, die in veel gevallen al behaald zijn. Zo is 82 procent van de primaire en secundaire verpakkingen nu al recyclebaar, terwijl het doel voor 2022 80 procent was. Ook de doelstelling dat 80 procent van het papier en karton in primaire en secundaire verpakkingen FSC/PEFC gecertificeerd en/of van gerecycled materiaal is in 2022, is nu al gehaald. En dat geldt ook voor de doelstelling op het gebied van PET-flessen en –trays, die nu al 42 procent post-consumer recycled content hebben, waar op 40 procent werd gemikt. Maar er is nog genoeg werk aan de winkel, stelt de brancheorganisatie.

Uitdagingen

Enkele doelen zijn nog niet behaald. Het gaat om de doelstelling van 15 procent post-consumer recycled content in overige primaire en secundaire kunststof verpakkingen – daar is slechts 5 procent gehaald – en de doelstelling om een weggooiwijzer afgebeeld te hebben op 100 procent van de primaire verpakkingen. Beide doelstellingen werden met uitdagingen geconfronteerd: de eerste werd gedwarsboomd door tekorten aan voedselveilig polypropeen en polyetheen, en de tweede was lastig te behalen doordat op internationale verpakkingen geen Nederlandse weggooiwegwijzer afgebeeld mag worden, aldus het CBL.

Vastberaden

“De supermarkten, aangesloten bij het CBL, zijn vastberaden voortdurend aan verbeteringen te werken. Zo zal zowel in de eigen ketens als met ander ketenpartijen, zoals leveranciers, recyclers, sorteerders en afvalverwerkers, gekeken worden hoe de doelstellingen van 2022 en 2025 volledig behaald kunnen worden. Er is namelijk actie vanuit alle schakels in de keten en overheden zoals gemeenten en het Rijk nodig om het verpakkingsproces zo duurzaam mogelijk in te richten”, aldus Jennifer Muller, manager duurzaamheid van het CBL. Volgend jaar wordt opnieuw de balans opgemaakt.

Bron: Levensmiddelenkrant