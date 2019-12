CBL: 'Supermarkten goed voorbereid op boeren'

LEIDSCHENDAM - Supermarkten hebben zich zo goed als kan op acties van boeren bij distributiecentra voorbereid. Maar de winkelketens kunnen zich niet op alle mogelijke scenario's voorbereiden, zegt een woordvoerster van brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten.

"Ga er maar vanuit dat iedere supermarkt zich hier goed op heeft voorbereid", aldus de zegsvrouw. Over precieze maatregelen wil ze niet uitweiden om actievoerders niet in de kaart te spelen.

Actievoerders zijn met tractoren naar een distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg gegaan. Ook een centrum in Breda van Jumbo is doelwit.

Signalen

Via media en social media verneemt het CBL ook dat er bij andere distributiecentra acties zijn, maar signalen van blokkades krijgt de organisatie niet. "Maar je kunt je nu niet op alles voorbereiden. Het is nu afwachten. Als vrachtwagens niet meer bij distributiecentra kunnen is één plus één twee."

Bron: ANP