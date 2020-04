CBL: ‘Supers willen paasdrukte spreiden’

LEIDSCHENDAM - Supermarkten roepen klanten om op hun paasboodschappen te spreiden over de week om piekdrukte in het paasweekend te voorkomen. De paasdagen zorgen traditioneel voor extra drukte in de supermarkt. “Vanwege het coronavirus willen we die drukte nu niet”, aldus directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “Er liggen al volop paasproducten in de winkels die je vandaag of morgen alvast in huis kunt halen voor een vrolijke én veilige Pasen.”