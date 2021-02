CBL: ‘Veel verschillen aanpak non-food’

‘Supermarkten leggen zich steeds meer toe op de verkoop van food en dagelijkse boodschappen’

NIEUWVEEN - Non-food blijkt een lastige categorie voor sommige supermarkten. Het aanbod hiervan kan dan ook flink verschillen per formule. Waar Lidl een assortiment van pannen en schoenen tot onderwaterscooters en gereedschap verkoopt, werkt Jumbo samen met Hema om zich te onderscheiden in deze categorie.

Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is non-food echter maar een klein onderdeel van het assortiment in een supermarkt. Jules van Well, manager personeel en organisatie bij het CBL: “We zien ook dat de categorie non-food niet echt groeit. Supermarkten leggen zich steeds meer toe op de verkoop van food en dagelijkse boodschappen.” Hij geeft aan dat consumenten voor bijvoorbeeld de drogmetica vaker naar winkels als Kruidvat en Action gaan. “Per saldo verslaan zij supermarkten dus in die categorie.”



Van Well zegt dat non-food er in toenemende mate is om de verkoop van food te ondersteunen: “Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld keukengerei en servies”. Hij verwacht dat dit in de toekomst ook zo blijft. “Echte non-foodverkoop gaat daarbij ook steeds meer richting online en dan zou je gaan concurreren met bijvoorbeeld bol.com of Coolblue.” Het is een stap die Lidl als een van de weinige supermarktformules durft te nemen. Jumbo doet in deze categorie beroep op de expertise van Hema en verkoopt al enige tijd verschillende nonfoodproducten van het warenhuis. Van Well meent dat de kracht van deze samenwerking is dat de supermarkt het non-fooddeel ook daadwerkelijk aan een non-foodspecialist overlaat.

Hema en Jumbo

Het Hema-assortiment bij Jumbo bestaat uit dagelijkse non-foodboodschappen, zoals pennen, knutsellijn, servetten, kaarsen, maar ook wijnglazen, keukenhulpjes, feestballonnen en panty’s. “Met name deze laatste artikelen kunnen zo maar ineens een essentieel noodzakelijk product zijn”, aldus Marry Jansen-Kin van Hema. Voor het assortiment doet Hema een voorstel aan Jumbo, waarna er in overleg een besluit wordt genomen. Iedere week krijgen tien tot twintig locaties van Jumbo een schap met Hema-producten. “Er wordt continu gekeken naar een optimalisatie van het aanbod”, vervolgt ze. De verkoop bij Jumbo past volgens haar binnen de multi-channelstrategie van Hema. “De samenwerking met Jumbo bevalt uitstekend en ook de resultaten zijn positief. Hema wil het dagelijks leven beter, makkelijker en leuker maken. Met deze extra verkooppunten voor een deel van ons assortiment maken we het klanten zeker makkelijker om hun favoriete dagelijkse Hema-producten aan te schaffen.”

Cijfers

Non-food in supermarkten bestaat grotendeels uit de verkoop van tabak. Dit blijkt ook uit de cijfers van data-analyseen marktonderzoeksbureau IRI. Het totaal van non-food binnen supermarkten is volgens het bedrijf 5,1 miljoen euro op jaarbasis. Hiermee ziet het bedrijf een groei van 9,5 procent in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor. Tabak is goed voor maar liefst 2,3 miljoen euro van het totale bedrag in 2020. Volgens IRI was er vorig jaar bij de verkoop van tabak in supermarkten een toename van 10,9 procent ten opzichte van 2019. De categorieën die het na tabak goed doen zijn wasmiddelen en reinigers. Zij zijn goed voor 0,7 miljoen euro en 8,5 procent groei in 2020. Hierna volgen kleinere categorieën, waaronder papierwaren en personal care.

Tabaksverbod

Met het verbod op de verkoop van tabak in supermarkten vanaf 2024 valt er dus een groot deel van de non-foodinkomsten van supermarkten weg.Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vormen supermarkten 40 procent van het aantal verkooppunten en zijn zij verantwoordelijk voor 55 procent van de tabaksomzet in Nederland. Het Vakcentrum meent dat de tabaksverkoop bij kleinere supermarkten goed is voor circa 12 procent van de totale opbrengst. Zij vrezen dat consumenten er daarom voor kiezen om ergens anders boodschappen te doen, wat er toe kan leiden dat die supermarkten niet levensvatbaar blijven.

