CBS: ‘Prijs ongezonde voeding stijgt harder dan gezond’

DEN HAAG – Ongezonde voedingsmiddelen stegen in 2020 met 2,3 procent iets sterker in prijs dan gezondere varianten. Laatstgenoemde productgroep werd maar 1,8 procent duurder. Dit concludeert het CBS in samenwerking met het Voedingscentrum.

Het onderzoek kijkt naar de verschillen in prijzen in de periode 2010 - 2020. Ook in 2012 en 2014 werd ongezond duurder dan gezond. In de overige zes jaren stegen gezondere voedingsmiddelen juist meer in prijs. Deze producten kosten gemiddeld 21 procent meer in tien jaar tijd, en ongezond eten maar 15 procent.

Verschillen

Gezondere dranken zijn in tien jaar tijd 21 procent duurder geworden, ongezondere brouwsels 17 procent. Niet alle voedingsmiddelen werden de afgelopen tien jaar duurder. IJs en snoep waren vorig jaar zelfs goedkoper dan in 2010. Suiker en sauzen stegen wel iets in prijs, maar minder dan de gemiddelde prijsstijging. De prijs van boter steeg met 66 procent juist zeer sterk.

Indeling

Volgens het onderzoek staat gezond in de Schijf van Vijf, zoals groente, fruit en zuivel. Overige producten als snoep, sauzen en snacks zijn als ongezond bestempeld.

Bron: Levensmiddelenkrant