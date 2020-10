Ceo verlaat Unilever Food Solutions na 38 jaar

ROTTERDAM - Harry Brouwer verlaat Unilever per 1 januari 2021, na 38 jaar. Brouwer werkte voor zowel de consumentendivisie als – gedurende de laatste zes jaar – Unilevers foodservice business in een variëteit aan nationale en internationale rollen.

Brouwer werd in 2005 directievoorzitter van het nieuw gecreëerde Unilever Benelux en van 2009 tot 2014 was hij chairman Unilever DACH (Duitsland , Oostenrijk en Zwitserland). Zijn meest recente rol binnen Unilever was ceo van Unilever food solutions, de wereldwijde business to business organisatie voor foodservice in 77 landen.

Vanaf 1 januari neemt Star Chen de functie als ceo van Brouwer over. Chen is al jaren internationaal actief binnen Unilever in functies als customer development, digital, general management en foodservice. Chen zal de foodservice tak van Unilever blijven leiden vanuit het foods & refreshment hoofdkantoor in Rotterdam.

Bron: Levensmiddelenkrant