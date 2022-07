Cérélia: “Investeren in american pancakes heeft tot forse groei geleid”

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Maaltijden, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: Cérélia

SLIEDRECHT - Wie kent ze niet? De pannenkoeken en poffertjes van Jan. Hollandser kan haast niet, toch? Ook buitenlandse invloeden worden door Jan omarmd. Het merk heeft namelijk flink geïnvesteerd in American pancakes en pizzadeeg. Al die aandacht voor de categorie maaltijden wordt beloond: Cérélia is bekroond tot Gouden Partner. Bart van den Berg, sales manager Benelux, is trots op deze overwinning.

Wat maakt dat jullie de prijs in de wacht hebben gesleept?

“Binnen de categorie hebben het Jan-merk en de private labels een duidelijke eigen rol. Met through-the-linecommunicatie op het Jan-merk trekken we landelijk aandacht voor de categorie en daarmee de kopers naar het convenienceschap. Continue innovatie zorgt voor groei en toegevoegde waarde. Private label creëert extra loyaliteit, brengt additionele marge voor de retailer en communiceert meer functioneel op productniveau. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in American pancakes, wat tot forse groei heeft geleid. Zowel vanuit het merk Jan als vanuit private label hebben we meerdere innovaties gebracht, inspelend op de groeiende consumenteninteresse in American pancakes. Daarnaast hebben we tijdens Covid gezien dat consumenten weer meer thuis zijn gaan bakken; het segment koelvers deeg en bij uitstek vers pizzadeeg heeft hierdoor een enorme sprong in bekendheid en omzet gemaakt.”

Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar geweest?

“Dat zijn er drie. Het succes van het pizzadeegsegment dat in snel tempo aan bekendheid en populariteit wint. Maar ook dat we het merk Jan met de introductie van koelverse (pizza)deegproducten hebben kunnen verbreden van een ‘Nederlands pannenkoekenmerk’ naar een breder (familie)conveniencemerk. Dat maakt de mogelijkheden voor verdere innovatie en groei alleen maar groter. Daarnaast is de ontwikkeling van het segment American pancakes een hoogtepunt. Deze groei is grotendeels additioneel en verbreedt de doelgroep en de eetmomenten van de gehele categorie. Tot slot zijn door de nieuwe listing van Jan bij Albert Heijn onze producten nu nog breder beschikbaar voor pannenkoek- en poffertjesliefhebbend Nederland.”

Hoe dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie?

“We hebben jarenlang ingezet op het aantrekken van families binnen convenience. Maar we zien ook andere kopersgroepen die ons assortiment ontdekken. Op dit moment zijn we volop bezig met het voorbereiden van een unieke, echt baanbrekende innovatie. Een geheel nieuw concept binnen de categorie, waarmee we een belangrijke nieuwe doelgroep bedienen en andere eetmomenten aanspreken. Bovendien is het superlekker, gezonder en beter voor de planeet. De eerste reacties uit de markt zijn al veelbelovend. We verwachten dat het dit najaar op het schap ligt, daar kijken we heel erg naar uit.”

“Bij de overname van Deen moest er 1 ding mee naar AH en dat waren natuurlijk de pannenkoeken en poffertjes van Jan!”

Kevin Maijenburg

Manager vers AH Jos van den Berg